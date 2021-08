Megérkezett Magyarországra a Samsung két új hajlítható kijelzős csúcstelefonja

A Samsung két új csúcskészülékkel rukkolt elő, a Galaxy Z Fold3 5G és a Galaxy Z Flip3 5G okostelefonokkal, melyek az új, összehajtható kialakítású sorozat harmadik generációját képviselik.

A Galaxy Z Fold3 5G hatalmas, 7,6 colos Infinity Flex, kihajtható határtalan kijelzővel rendelkezik, az összehajtható készülékben első alkalommal elérhető S Pen támogatás is.

A Galaxy Z Flip3 5G továbbfejlesztett kamerafunkciókkal és az egyszerű használatot segítő, megnövelt fedlapi kijelzővel érkezik.

A CNBC szerint a Z Flip3 készülék 999 dollárért, a Z Fold3 1799 dolláros árért kerülhet az üzletekbe az Egyesült Államokban, itthon azonban ennél borsosabb árat fizethetünk a készülékekért:

Magyarországon a Galaxy Z Fold3 5G 256GB 699 990, az 512GB-os változat 729 990 forintos,

míg a Galaxy Z Flip3 5G 128 GB 399 990, a 256GB-os változat 419 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el.

Z fold3 5G

Az összehajtható eszközök között elsőként a Z Fold3 5G és a Z Flip3 5G is IPX8 vízállósággal érkezik, így a felhasználóknak nem szükséges többé az eső miatt aggódniuk.

Mindkét telefon a Samsung új Armor alumíniumával készült, amely a vállalat Galaxy készülékeinél alkalmazott eddigi legerősebb fém. A karcolódásból és az esésekből fakadó károktól a legkeményebb Corning Gorilla Glass Victus üveg védi a Z széria új tagjait. Ezen felül mindkét készüléken megtalálható egy új, nyújtható PET anyagból készült védőréteg, a főképernyő újratervezett rétegezésének köszönhetően pedig az 80 százalékkal ellenállóbb a korábbi modelleknél - derül ki a társaság közleményéből.

Z flip 5g

A rejtett zsanér, amely a Galaxy Z Flipben mutatkozott be, lehetővé teszi, hogy az eszköz stabilan megálljon különböző szögben kihajtva és így alkalmas legyen Hajlított módban való használatra is. A továbbfejlesztett seprőtechnológiának köszönhetően a zsanér belsejében található kefék rövidebbek lettek, így hatékonyabban képesek a port és az apró részecskéket távol tartani a Rejtett zsanértól, miközben óvják a készüléket és keskenyebb kialakítást tesznek lehetővé. A Z Fold3 5G és a Z Flip3 5G is kiválóan működött még több mint 200.000 kihajtás után is. A készülékek teljesítményéről az 5nm-es chipkészlet és az 5G kompatibilitás gondoskodik.