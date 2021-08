Rekordmagasan zárt a Dow és az S&P

A BUX az elmúlt kereskedési napok során új mindenkori csúcsot állított be, és átlépte a történelmi 50 000 pontos álomhatárt. Tette ezt mindezt úgy, hogy egyetlen blue chip sem volt képes ugyanezt végrehajtani, még ha mindegyik emelkedett is. Így elmondható, hogy igazi csapatmunka zajlott le a szemünk előtt. Azonban sokáig egyetlen piac sem maradhat vezetőréteg, vagy hasonlóan kis tőzsdék esetén vezető papír, papírok nélkül, legalábbis a technikai elemzés szerint. Ha nincs senkinél a karmesteri pálca, abból előbb-utóbb kakofónia keletkezik. Elemzésünkben azt vizsgáltuk meg, hogy melyik részvény kerülhet vezető szerepbe. Emellett néhány, mostanában sokat emelkedett kisebb papírt is megnézünk.