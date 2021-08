Megadták a zöld jelzést: új atomerőmű épülhet a szomszédban

Egy új engedély birtokában elindulhat a szlovén atomerőmű bővítési projektje, bár végleges döntés csak későbbre várható. A beruházás szükségességével kapcsolatban egyetértés van a politikai erők között, de az azt ellenző környezetvédők nyomására várhatóan népszavazást is tartanak az ügyben. A Magyarországgal szomszédos országok közül csak kettő nem tervez új nukleáris kapacitást.

A szlovén Infrastrukturális Minisztérium zöld utat adott a Krsko Atomerőmű második reaktora engedélyezési eljárásának megkezdéséhez. A most kiadott engedély birtokában már elkezdhető a beruházási döntések dokumentációjának elkészítése, illetve a szükséges adminisztratív eljárások. A következő lépések a helyszín pontos meghatározása, a beruházással kapcsolatos döntés, majd a tényleges építkezés megkezdése lesznek.

A más szlovén erőművek mellett a Krsko Atomerőmű üzemeltetéséért is felelős állami tulajdonú Gen Energija 2020 elején a gazdasági tárcához benyújtott engedélykérelme szerint

a jelenleg 696 MW-os nukleáris erőmű második, 60 éves élettartamra tervezett, várhatóan szintén nyomottvizes reaktorának kapacitása mintegy 1100 MW lenne, évente mintegy 8-12 TWh villamos energiát termelne, és megépítése 5-6 milliárd eurós költséggel járna.

Az 1980-as évek elején épült, Westinghouse gyártmányú első reaktor Szlovénia (illetve részben a szomszédos Horvátország) egyetlen atomerőműve, melynek termelése a szlovén villamosenergia-igény közel harmadát, a horvát fogyasztásnak pedig mintegy 10 százalékát fedezi. Az eredetileg 40 évre tervezett létesítmény üzemideje 2023-ban lejárna, azonban a kétoldalú döntés alapján folyamatban van 2043-ig történő meghosszabbítása.

A népet is megkérdezik

Ezzel egy időben a szlovén kormány azt is bejelentette, társadalmi vitát indít az ország energiaellátásának jövőjéről. Persze a folyamat még eddig sem juthatott volna el, ha a ljubljanai kabinet nem tartaná az atomerőmű-bővítést elengedhetetlennek Szlovénia jövőbeli alacsony szén-dioxid-kibocsátású, független, optimális energiaellátásnak biztosításához. Az atomenergiát Szlovénia júliusban publikált 2050-es, a karbonsemlegesség elérését megcélzó klímastratégiája is hosszú távú opcióként határozza meg, mint az energiamix megújulók melletti legfontosabb alkotóját. Az ország 2033-ig kivezeti a szenet a mixből, a kormány szerint pedig kizárólag alternatív energiaforrásokkal nem lehetséges ezután is biztosítani az ország energiafüggetlenségét.

Nem meglepő módon a Gen Energija szerint az engedélykérelem benyújtását megelőzően kidolgozott előzetes tervek, megvalósíthatósági és egyéb szakmai tanulmányok alapján a bővítés technikai, környezetvédelmi és beruházási szempontokból is kivitelezhető és adekvát választ ad az ellátásbiztonság, a kibocsátáscsökkentés és a megfizethető árú villamos energia biztosítására vonatkozó energiatrilemma jelentette kihívásra is. Környezetvédők ugyanakkor nem így látják a helyzetet, és heves kritikák érték részükről a kormányt a tervezett új reaktor miatt, valamint az atomerőmű-bővítési tervekről szóló népszavazás kiírását is sürgették.

A kormány azonban a nem konkrétan erről, hanem az ország jövőbeli energiaellátási koncepciójának egészéről tartana referendumot "a lehető legszélesebb társadalmi konszenzus" elérése érdekében. A kormánnyal számos kérdésben eltérő álláspontot képviselő Borut Pahor államfő ugyanakkor már konkrétan az atomerőmű-bővítés ügyét vinné referendumra, mivel szerinte egy ilyen fontos döntést népszavazásra kell bocsátani. Bár a nukleáris energiát a politikai erők többsége támogatja az országban, a Krsko Atomerőmű pedig hibátlan biztonsági mutatókkal rendelkezik,

a kormány számára figyelmeztető jel lehet, hogy a július 11-én, a tavasszal a szlovén parlament által elfogadott új vízügyi törvényről tartott népszavazáson a nagy többség az ivóvízforrásokért aggódó környezetvédők álláspontjának megfelelően a kormánnyal és a törvénnyel szemben foglalt állást.

A kabinet számára egyértelműen politikai kudarcot jelentő eredmény megszületését követően többen már az egész kabinetet lemondásra szólították fel.

Egy igazán ambiciózus cél

A szlovén kormány szerint legkésőbb 2027-ben hozzák meg a végső döntést a második nukleáris reaktor megépítéséről . A Gen Energija főigazgatója, Martin Novsak szerint az optimista forgatókönyv alapján öt év múlva meglehet a döntés, onnantól számított újabb öt év alatt pedig felépíthető az atomerőmű. Szavai szerint "ez egy igazán ambiciózus cél", ami a hasonló projekteket világszerte jellemző sokéves csúszásokra tekintettel meglehetősen enyhe kifejezés. (A működő reaktor a közelmúltban egy, az egész nukleáris iparág szempontjából mérföldkőnek számító fejlesztéssel is bekerült a hírekbe, ez volt ugyanis a világon az első ilyen létesítmény, amelybe sikeresen építettek be egy 3D nyomtatóval létrehozott alkatrészt.)

Kérdés, hogy a döntésbe mekkora beleszólást enged majd a kormány az adófizetőknek. A tárcavezető szerint mindenesetre csak a társadalmi konszenzus elérését követően kezdődik el a helyszín meghatározása, a létesítési engedély megszerzése, a kivitelező kiválasztása és maga az építkezés. Így egyelőre a beruházás időkereteiről, a technológiáról és a reaktor beszállítójáról sem született döntés, melyet várhatóan tendereztetéssel választanak majd ki. A finanszírozás módját egyelőre szintén nem határozták meg, de valószínűleg saját és partnerek bevonása mellett EU-források is szerepelhetnek benne, legalábbis Novsak szerint.

Vita a nukleáris hulladékról

A magyar határtól 80, a horvát határtól mindössze 10, Zágráb centrumától pedig alig több mint 30 kilométerre elhelyezkedő atomerőművet közösen építette az akkor még Jugoszláviához tartozó Szlovénia és Horvátország. Az atomerőműben, illetve az azt üzemeltető és tulajdonló szlovén-horvát Nuklearna Elektrarna Krsko vállalatban a Horvát Villamos Művek (HEP) és a GEN Energija 50-50 százalékos részesedéssel rendelkezik. A lehetséges bővítésről, a projekt tervezéséről és finanszírozásáról ugyanakkor Szlovénia dönthet, Horvátországnak nincs beleszólása, de Zágráb támogatja az új reaktor építését, és jelezte, hajlandó ehhez segítséget nyújtani.

A működő atomerőműben megtermelt energia fele Horvátországot illeti meg, ahogyan a nukleáris hulladék elhelyezése is közös feladat, e témában azonban nem csak Szlovénia és Horvátország között nincs egyetértés, de utóbbi Bosznia-Hercegovinával is vitában áll. Horvátország a Krskóból származó radiokatív hulladékot a bosnyák határtól kevesebb, mint 1 kilométerre található egykori katonai létesítményben tárolná, ami ellen a szarajevói kormány és a Boszniai Szerb Köztársaság is tiltakozik. Szlovénia felajánlotta Horvátországnak, hogy tárolják közösen a hulladékot a Krsko melletti Vrbinában, ezt azonban utóbbi elutasította arra hivatkozva, hogy ott nem áll rendelkezésre elegendő hely.

A szomszédos országok közül Ausztria egyértelműen ellenzi az atomenergia felhasználását - ahogy ezt a hasonló magyar és szlovák projektek esetében kifejezésre is juttatta -, és Olaszországban szintén hallatszottak aggodalmas hangok a tervezett beruházással kapcsolatban, ami azonban nagy valószínűséggel nem fogja eltántorítani a projekttől Szlovéniát.

Atomerőmű-építési hullám

Az atomenergia vitatott megítélése ellenére az utóbbi időszakban számos kelet- és közép-európai ország jelentett be új nukleáris termelő egységek létesítésére vonatkozó terveket. Több országban - például az első hat reaktora megépítésére készülő Lengyelországban, de a már működő atomerőművel rendelkező Szlovákiában és Romániában is - több évtizedes szünetet követően kaptak új lendületet a projektek, melyek többsége egyelőre a tervezési fázisban tart.

Magyarország szomszédságában csak Ausztria és Szerbia nem gondolkodik új nukleáris kapacitás telepítésén.

Ráadásul Szlovákia, Ukrajna, Románia, illetve a Szlovénia és Horvátország mellett tágabb környezetünkben hasonló terveket dédelget vagy valósít meg éppen Csehország, Lengyelország, Fehéroroszország, Bulgária és persze Oroszország is.

Az európai uniós szervek közvetve nem szólnak bele, hogy az egyes országok energiamixük részeként milyen forrásokra támaszkodnak. A környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységek – így az energiatermelési formák – meghatározásával azonban a közös uniós zöld taxonómiának jelentős szerepe lesz a fenntarthatónak minősített beruházások ösztönzésében és irányításában. Vitatott megítélésére tekintettel áprilisban az Európai Bizottság elhalasztotta a földgáz és a nukleáris energia besorolására vonatkozó döntést, amely továbbra is várat magára. A kérdésben a német-francia tandem is gyökeresen eltérő álláspontot képvisel, és ez a megosztottság az egész EU-ra jellemző e témában.

