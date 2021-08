Hivatalos vizsgálatot indítottak a hatóságok a Tesla önvezető rendszerével kapcsolatban, esnek a részvények

Az amerikai közlekedési hatóság, az NHTSA hivatalos vizsgálatot indított a Tesla önvezető rendszerével kapcsolatban, amely a társaság 765 ezer járművét érinti az Egyesült Államokban.

Az NHTSA 2018 januárja óta 11 balesetet azonosított, amelyek többségében sötétedés után történtek és összefüggésbe hozhatóak valamilyen fényforrással (pl. megkülönböztetett gépjármű fénye). Emellett a hatóságok megerősítették, hogy

mindegyik érintett jármű esetében vagy az autópilóta üzemmód vagy a forgalmat érzékelő rendszer aktív volt.

A most indított vizsgálat hatálya 765 ezer járműre terjed ki az Egyesült Államokban. Ennek keretében a közlekedési hatóság az önvezető rendszernél használt technológiákat fogja közelebbről is megvizsgálni, illetve annak biztonsági megoldásait. Elméletiekben az NHTSA akár a járművek visszahívására is kötelezheti a Teslát.

A Tesla árfolyama a híreket követően már közel 5 százalékos mínuszban áll, év eleje óta 3 százalékkal kerültek lejjebb a részvények.

(Reuters)

Címlapkép: Jasper Juinen/Bloomberg via Getty Images