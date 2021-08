Ralizott a magyar tőzsde, Amerika viszont esett

Az OTP részvényei ma nagyot raliznak, így ismét 17 ezer forint fölé emelkedett az árfolyam, amivel új történelmi csúcsra is került, és mindezt kiemelkedő forgalom mellett. A bank a múlt héten tette közzé második negyedéves eredményeit, amelyek kifejezetten jók voltak, szinte minden fontosabb soron felülmúlta az elemzői várakozásokat. Ezt követően pedig szinte azonnal érkeztek az új és magasabb célárak a részvényekre, most pedig az árfolyam is kilőtt. A jó hírek mellett a technikai kép önmagában is támogatta az árfolyam további emelkedését.