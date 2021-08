Újabb adatokat küldött be a Pfizer a vakcinájáról az amerikai hatóságoknak

Beküldte az adatokat a Pfizer és a BioNTech az amerikai gyógyszerfelügyeletnek a harmadik oltásról, amelyek azt mutatják, hogy emelkedett a koronavírus elleni antitestek száma, ha a második oltást követően 8-9 hónappal újabb dózist adtak be – írja a Bloomberg.

A két cég várakozásai szerint hamarosan várhatóak az eredmények a nagymintás klinikai tesztekből is. Múlt hónapban a Pfizer közölte, hogy be fogja nyújtani az amerikai szabályozó hatóságoknak a harmadik oltás vészhelyzeti engedélyére vonatkozó kérelmét, miután az első adatok azt mutatták, hogy a harmadik dózis erőteljesen megnövelte az immunvédelmet a koronavírus ellen, beleértve a delta variánst is.

Most a két vállalat már nem is vészhelyzeti engedélyt céloz a harmadik oltásra, hanem teljes engedélyt a 16 évesnél idősebb emberek körében - írja a Bloomberg.

Címlapkép: Getty Images