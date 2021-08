Több száz millió forint veszett oda a hétvégi viharokban

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A hétvégi viharok következtében több, mint 1100 kárbejelentést regisztrált az ország piacvezető lakásbiztosítója, az összes kárérték már most meghaladja a 160 millió forintot, az egyes esetekre jutó átlagos kárérték is magas, meghaladja a százötvenezer forintot. Az Aegon szakértői nem tartják kizártnak, hogy a hétvégi és hét eleji időjárás összességében 200 millió forintnál is nagyobb kárt okozott a biztosító ügyfelei körében.