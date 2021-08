Tovább robog a Masterplast-gyorsvonat, új csúcson a bevétel és a nyereség

Erősen kezdte az évet a Masterplast és a második negyedévben tovább gyorsult a forgalom növekedése. Az építőanyag iránti kereslet erőteljes, amit az alapanyaghiány közepette is ki tudott aknázni a vállalat és minden piacán dinamikus növekedést ért el. A negyedéves bevétel szintjén és minden eredménysoron történelmi rekordot döntött az április-júniusi negyedévben a Masterplast, bevétele több mint a duplájára emelkedett az előző év azonos időszakához képest, az EBITDA szintjén pedig háromszorozódott a nyeresége. Ez a masszív növekedés az erős második negyedévi teljesítmény mellett a bázishatásnak is köszönhető, az előző év azonos időszakában ugyanis a társaság legfontosabb export célországai zárlat alatt voltak, illetve akkor még nem volt egészségiparból származó bevétele a vállalatnak.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 2Q 20 2Q 21 változás Értékesítés árbevétele 27499 57138 107,8% EBITDA 2757 8505 208,5% EBITDA-szint 10,0% 14,9% +4,9pp Üzemi eredmény 2140 8505 297,5% Üzemi eredményszint 7,8% 14,9% +7,1pp Adózás előtti eredmény 1957 7076 261,5% Adózott eredmény 1838 6349 245,5% EPS (EUR) 0,12 0,44 266,7% Forrás: Masterplast, Portfolio

A piaci környezet

A társaság szigetelő és egészségügyi üzletágára is kedvezőek az iparági kilátások. Egy globális lakásfelújítási és házépítési láz vette kezdetét az építőiparban, amelyek megvalósulását az új építkezésekre vonatkozó energiahatékonysági, szigetelési irányelvek és szabályok szigorodása okán a csoport több piacán állami ösztönzőkkel is támogatnak. Az egészségipart illetően továbbra is hangsúlyos a vírus elleni védekezés stratégiai termékellátása.

Az élénkülő felújítási szektor miatt továbbra is turbulens alapanyagpiaccal számol a társaság.

A magyar állam által az építőipari anyagok árának féken tartására bevezetett export korlátozások nem érintik a Masterplast által gyártott és forgalmazott termékek körét.

Ugyan koronavírus és az így kialakult helyezettel kapcsolatos intézkedések az építőipar működését alapvetően nem befolyásolták, a korlátozások feloldásával éledező gazdasági környezet erősíti a pozitív iparági tendenciákat. A 2021-es év elejétől fennálló alapanyaghiány és ehhez kapcsolódó áremelkedés azonban továbbra is jelentős hatást gyakorol az üzletmenetre a társaság piacain. A cég kezelni tudja a helyzetet a stratégiai készletállománynak, a saját gyártási kapacitásnak, és az erős beszállítói láncának köszönhetően – olvasható a társaság féléves jelentésében.

A bevétel

A vállalat teljes működési területén, így belföldön, a leányvállalati országokban és az exportpiacokon is dinamikus értékesítés bővülést ért el. A piac gyors bővülését elsősorban a covid miatt megváltozott lakhatás iránti igény okozta, a bezártság időszakában átértékelődött az emberek prioritásában az otthon nyújtotta környezet és élettér minőségével kapcsolatos elvárás. A korlátozások alatt sokaknak keletkezett megtakarítása, ami pénzügyi lehetőséget nyújtott a lakásfelújításhoz. A globálisan jelentkező trend erőteljes kereslet élénkítő hatást gyakorolt, ami Magyarországon az elérhető támogatások miatt még markánsabban volt érezhető.

Az erőteljes piaci kereslet kielégítését alapanyag ellátási problémák és áremelkedések nehezítették, de a magas készletállománynak és az erős beszállítói láncnak köszönhetően így is több mint a duplájára tudta növelni a második negyedévben a bevételeit a Masterplast az előző év azonos negyedévéhez képest.

Az ugrásszerű növekedéshez hozzájárult az új német gyártócég forgalma, a tavaly decemberben indult védőruha értékesítés, valamint kiemelkedően növekedett az alaptevékenység bevétele is az alacsony bázishoz képest.

Termékcsoportok

A cégcsoport bevételének belül továbbra is a homlokzati hőszigetelő rendszerek adták a legnagyobb hányadot, több mint a teljes bevétel harmadát a negyedévben. A termékcsoport forgalma 52 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbi szintről. A termékcsoporton belül az EPS termékek és az üvegszövet forgalma is jelentősen emelkedett, de minden cikkcsoport növekedéssel járult hozzá a féléves eredményhez. A piacokat tekintve Romániában szerényebb mértékű, de a többi országban jelentős, több esetben is 50 százalék feletti növekedést ért el a vállalat.

A tetőfóliák és tető elemek árbevétele az előző negyedévhez hasonlóan, a második negyedévben is erőteljesen bővült, 122 százalékkal magasabb értéken zárt, mint a 2020-as év ezen időszaka. A diffúziós tetőfóliák forgalma közel megháromszorozódott, melyhez nagymértékben hozzájárult a Masterplast Nonwoven GmbH gyártóegység forgalma és a lengyel területekre történő tetőfólia értékesítés ugrásszerű növekedése, de kiemelendő az export területek értékesítési növekménye is.

A szárazépítészeti rendszerek területén 53 százalékkal bővült a negyedéves árbevétel a 2020-as bázishoz viszonyítva. A nagyértékű növekedés főként a profilok és kiegészítők forgalmának köszönhető, de a gipszkarton lemezek eladása is emelkedett.

A hő-, hang- és vízszigetelő anyagok termékcsoportban a második negyedévben 40 százalékkal növekedett a forgalom 2020. azonos időszakához képest. Az üveg-és kőzetgyapot és az XPS termékek forgalma mellett a habfólia értékesítés is erős növekedést mutatott.

Az építőipari kiegészítő termékek forgalma 6 százalékkal emelkedett a második negyedévben a bázissal összevetve. Jól teljesített a lengyel, román és horvát piac, míg az észak-macedón, német és szlovák területeken csökkent a termékcsoport árbevétele.

Az ipari alkalmazások termékcsoport esetében megnyolcszorozódott a forgalom 2021. második negyedévében a bázishoz képest, amely növekmény mögött főként a német gyár egészségügyi termékeinek árbevétele, valamint a magyar egészégügy felé történő védőruha értékesítés áll, de növekedett a szintén itt kimutatott csomagolóipari termékek és a nem stratégiai alapanyag-kereskedelem forgalma is.

A Masterplast negyedéves bevételének alakulása termékenként ezer euró 1Q 20 1Q 21 változás homlokzati hőszigetelő rendszerek 13882 21044 51,6% hő-, hang,- és vízszigetelő anyagok 3360 4697 39,8% tetőfóliák és tető kiegészítők 3717 8255 122,1% szárazépítészeti rendszer 2895 4418 52,6% építőipari kiegészítő termékek 1567 1658 5,8% ipari alkalmazások 2078 17065 721,2% Forrás: Masterplast, Portfolio

Régiók

A csoport legnagyobb piacán, Magyarországon 153 százalékkal nőtt az árbevétel a második negyedévben a bázissal összehasonlítva. A nagymértékű növekedés hátterében egyrészt az egészségipari késztermék-piacra történő belépés áll, az ipari alkalmazások termékcsoportban kimutatott, a magyar egészségügy felé történő védőruha értékesítés a tavalyi év utolsó negyedévében indult meg nagy mennyiségben. Másrészt az építőipari termékcsoportokban is erős növekedést ért el a társaság a magyar piacon a kormányzati otthonteremtési és felújítási ösztönzőknek köszönhetően.

Az export piacon kétszeresére emelkedett a forgalom a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, a bázissal kapcsolatban ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 2020 tavasza a koronavírus által leginkább sújtott időszak, és hatása az export piacok esetében volt a leginkább érezhető. Kiemelendő az olasz, angol, lett és francia területeken realizált forgalmi növekmény.

A német piacon az új gyártócégnek köszönhetően jelentősen megnőtt a forgalom. A Masterplast Nonwoven termékei a tetőfóliák és tető elemek, valamint az egészségügyi textilekkel az ipari alkalmazások termékcsoportban jelennek meg.

A lengyel piacon 152 százalékkal bővült a forgalom a bázishoz képest. Az árbevétel a diffúziós tetőfilák és üvegszövet cikkcsoportoknak köszönhetően a tetőfóliák és tető elemek, illetve a homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoportokban nőtt leginkább.

A román piacon 20 százalékkal növekedett az árbevétel a negyedévben a bázisidőszakhoz képest. A tetőfólia termékek értékesítése járult hozzá leginkább a növekményhez.

Szerbia a második negyedévben 42 százalékos forgalmi növekedést ért el a bázissal összevetve, miután minden termékcsoportban bővült a forgalom.

Ukrajnában a forgalom 27 százalékkal növekedett a 2020-as bázisidőszakhoz képest. Legnagyobb mértékben a tetőfóliák értékesítési eredménye gyarapodott.

A szlovák piacon 43 százalékkal nőtt az árbevétel. Az építőipari kiegészítő termékek és a tetőfóliák árbevétele csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg a többi csoportban jelentősen nőtt a társaság forgalma.

A horvát piacon is szépen növekedett az árbevétel a negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Egyedül a tetőfóliák esetében csökkent a forgalom.

Észak-Macedóniában 33 százalékos növekedést ért el a társaság. A tetőfóliák, illetve az építőipari kiegészítők termékcsoport kivételével mindegyik termékcsoport árbevétele nőtt.

A címlapkép forrása: Masterplast