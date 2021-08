Továbbra is magas a hazai infláció, de a magyar tőzsde felülteljesít

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai tőzsdék mínuszban fejezték be a napot tegnap, mindhárom vezető részvényindex lejjebb került, ami részben annak köszönhető, hogy a befektetők a koronavírusos fertőzések számának emelkedése miatt aggódnak, illetve a kiskereskedelmi forgalom is gyengébb volt. Az ázsiai piacokon többnyire emelkedés volt látható, míg Európában inkább vegyes a tőzsdei teljesítmény. A magyar börze a magas infláció ellenére is felülteljesítő, raliznak az OTP részvényei.