Humanoid robotottal rukkolhat elő jövőre a Tesla, nem lelkesedtek annyira a befektetők

Tesla Bot néven akár már jövőre bemutathatja a humanoid robotjának prototípusát a Tesla amerikai elektromos autógyártó – jelezte a cég vezérigazgatója a mai mesterséges intelligencia napon.

Elon Musk szerint ez nagyszerű lehetőségeket teremtene a gazdaságban, tekintettel a munkaerőhiányra, mert az emberek által nem szívesen végzett, ismétlődő, unalmas, vagy éppen veszélyes munkák ellátására lenne alkalmas egy ilyen robot, mint például az autószerelés folyamatában egy-egy munka elvégzésére, vagy például élelmiszer bevásárlására.

A részvénypiaci befektetők nem túl nagy lelkesedéssel fogadták a bejelentést, mert kezdetben közel 3%-ot süllyedt napon belül a cég részvényárfolyama, majd végül 1%-os pluszban, 680 dolláron állapodott meg zárásra.

A Reuters emlékeztet rá a beszámolójában, hogy bár híres a humanoid robotjairól a Boston Dynamics nevű cég, de továbbra is veszteséget termel és többek között ez teheti óvatosabbá a Tesla részvényeseit is. Maga Musk is utalt rá a bemutatóban, hogy fontos: ne legyen túl drága egy ilyen robot.

A hírügynökségnek nyilatkozott Raj Rajkumar, a Carnegie Mellon University villamos- és számítástechnikai professzor is, aki azt vetette fel, hogy Musk mai bejelentése megint egy lehet azok közül, amiket csak a cég körüli hype, felhajtás kedvéért dobott be, illetve azt is felvetette, hogy egyáltalán nem reális az, hogy már jövőre piacra dobjon egy humanoid robotot egy magánvállalkozás, leghamarabb majd 10 év múlva lesz reális egy ilyen ígéret.

Musk egyébként a mesterséges intelligencia napon jelezte, hogy a cég kifejlesztett egy saját chipet a nagy teljesítményű számítógépükhöz, aminek Dojo a neve és ami majd a teljesen önvezető autózás céljának eléréséhez szükséges. Elmondása szerint a Dojo jövőre már használható lesz.

Címlapkép forrása: Patrick Pleul - Pool/Getty Images