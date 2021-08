Pluszban zárt ma Európa, ugranak az amerikai indexek

Ahogy az várható volt, az amerikai eszközvásárlási program idei leállításával kapcsolatos szerda esti Fed-jelzés csak néhány órára volt képes elrontani a részvénypiaci hangulatot Amerikában, minden ilyen esést megvesznek régóta. Már a csütörtöki kereskedésben látszott a vételi erő, ami az európai piacokon is mérsékelt pluszokhoz vezetett a pénteki zárásra, aztán a pénteki amerikai részvénypiaci nyitáshoz közeledve meglódultak az indexek, a Dow Jones újra 35 ezer pont fölé ugrott.

Paradox módon az nyugtatja a részvénybefektetőket, hogy az Egyesült Államokban a koronavírus miatti új fertőzések száma féléves csúcsra ugrott, ez pedig a gazdasági nehézségek miatt kitolhatja a Fed eszközvásárlási programjának idénre beharangozott leállítását, ez pedig üzemanyag a részvénypiacoknak. Ezt már tegnapi elemzésünkben előre vetítettük:

Ez mutatkozott meg már a csütörtöki kereskedésben is, ahol a hirtelen esés után a vételi erő is megmutatkozott, ez átszűrődött az európai kereskedésre (minden vezető index lényegében enyhe emelkedéssel zárt, a német DAX például 0,3%-os pluszban), fél háromtól meglódultak az amerikai határidős, majd a spot indexek is.

A Dow Jones újra 35 ezer pont fölé ugrott, ami 0,8%-os emelkedést jelent.

Az S&P500 is 4400 pont körül jár (+0,8%), alig 40 pontra mindenkori történelmi csúcsától. A Nasdaq 1,1%-os pluszt mutat most.

Az arany 0,2%-os emelkedéssel 1787 dolláron áll, a WI olajfajta 1,5%-os eséssel 62,7 dolláron.

