Így verte át Bill Gatest az ember, aki most közel 300 éves börtönbüntetést kaphat

2017 szeptemberében Arif Naqvi, a The Abraaj Group nevű magántőkealap vezetője New Yorkban több milliárd dollárnyi tőkét igyekezett gyűjteni a világ leggazdagabb embereitől egy új alaphoz, miközben az általa felépített kártyavár már az összeomlás szélén állt. Az Abraaj vezetőjeként Naqvi úttörő volt az úgynevezett impact investment területén, amelynek lényege, hogy úgy hozzon hozamot a befektetőknek, hogy közben jót tesz a világért, például a befektetésein keresztül világszerte csökkenti az éhezők számát. Naqvi egy hetet töltött a világ leggazdagabb és legbefolyásosabb embereivel, beleértve Bill Gatest, Bill Clintont és a Goldman Sachs akkori vezérigazgatóját, Lloyd Blankfeint, azonban ekkor még nem sejtette, hogy az egyik alkalmazottja hamarosan lerántja a leplet a csalásra és átverésre felépített alapról - derült ki Simon Clark és Will Louch új könyvéből, a "The Key Man: The True Story of How The Global Elite was Duped by a Capitalist Fairy Tale" (Harper Business) című alkotásból, amely épp a napokban jelent meg. De hogyan tudott egy ember olyan sztorit kitalálni, amellyel át tudta verni a világ legokosabb és legtapasztaltabb befektetőit? A könyv New York Post által kiemelt részleteiből kiderül.