Gyengélkedik a magyar tőzsde, jól teljesítenek a légitársaságok részvényei

A mögöttünk álló hónapokban alaposan nekiment a kínai piacfelügyelet és a kommunista párt a hazai tech-óriásoknak, újabb és újabb szabályozások, törvénymódosítások, tervek és szankciók láttak napvilágot - az egyik vezető narratíva szerint a kínai állam féltheti a hatalmát a gyorsan nagyra növő kínai cégektől, amelyek több százmillió ügyfelükről rendelkeznek felfoghatatlan mennyiségű adattal, ez pedig akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthet azoknál a cégeknél, amelyek az amerikai tőzsdén bocsátanak ki részvényeket. Akár ez a motiváció áll a keménykezű fellépések mögött akár nem, mindenesetre a befektetők hevesen reagáltak az eseményekre és alaposan megütötték a tech-óriások részvényeit. Az elmúlt napokban azonban elkezdtek szállingózni a kedvező vállalati hírek, illetve a szigorító intézkedéseket és az adatvédelmi törvény elfogadását is megemészteni látszanak a befektetők, ennél fogva sokan a zuhanás végeként azonosíthatták a jelenlegi környezetet és a sztárbefektető Cathie Wood vezetésével "lenyúltak a hulló késért", komoly ralit indítva az alaposan megvert kínai tech-szektor vállalatainál. Ennek apropóján most részletes elemzést közlünk a jelenlegi kínai helyzetről befektetési szemszögből, körbejárjuk az esetleges kockázatokat és lehetőségeket, illetve megnézzük, hogy mit gondolnak a guruk és az elemzők a legjelentősebb tech-óriásokról.