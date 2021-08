Új csúcson zárt az S&P 500 és a Nasdaq

Nem sokkal a pénteki piacnyitás után felpattant az AutoWallis árfolyama, jelenleg 4 százalékos pluszban van a jegyzés, amivel a BUX komponensei közül a legjobban teljesítő részvény ma. A vállalattól több hír is érkezett a napokban, tegnap közölték, hogy a Kopaszi-gát közelében vásárolt 18 ezer négyzetméteres ingatlant az AutoWallis, amelyen több márkának is helyet adó multimárkás gépjármű kereskedő- és szolgáltató központ fejlesztését tervezi a társaság. Ezt követően ma bejelentette a cég, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében alakít ki műszaki bázist az AutoWallis Csoporthoz tartozó Sixt, annak érdekében, hogy a bérautó szolgáltatások fejlesztése mellett a Csoport felkészüljön akár autómegosztók vagy flottakezelők kiszolgálására is.