Újabb brutális chipdrágulás jön

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója jelentős áremelésre készül, ami elkerülhetetlenül a fogyasztási termékek drágulásával jár majd. A The Wall Street Journal azt írta jól értesült forrásokra hivatkozva, hogy az áremelés 10-20 százalék lesz, a legfejlettebb félvezetők ára 10 százalékkal, míg másoké, mint például amit az autóipar is használ, 20 százalékkal emelkedhet. Az idézett források úgy tudják, hogy a tajvani cég az év végén vagy a jövő év elején emeli árait.