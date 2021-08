Óriási dobásra készül a Pfizer, nem csak a koronavírusnak üzennek hadat

Több mint háromszorosára növeli a koronavírus elleni antitestek számát az emberi szervezetben a Pfizer engedélyezés előtt álló harmadik, megerősítő (booster) oltása a másodikhoz képest – közölte a héten az amerikai gyógyszercég, amelyről most a Financial Times azt írja: új értékesítési csapattal indítanak harcot a versenytársakkal szemben, amihez új állásokat hirdettek meg.

Hármas fázisú klinikai teszt során vizsgálta megerősítő oltásának hatékonyságát a Pfizer, aminek az eredményét a napokban tették közzé. A 306 felnőttön, a második dózis beadását követő 5.-8. hónapban elvégzett tesztelés során azt találták, hogy a koronavírus elleni antitestek száma több mint háromszorosára nőtt a második dózis utánihoz képest, a mellékhatások pedig nem voltak gyakoribbak, mint a második oltás után.

A Covid-19 elleni vakcina promóciójához a gyógyszercég vadonatúj értékesítő csapatot is felállít. A gyógyszercég számos pozíciót meghirdetett a héten a LinkedInen, köztük egy igazgatói pozíciót is a megerősítő oltás amerikai indulásához és egy menedzseri pozíciót a lakossági marketinghez – számolt be a Financial Times.

Az USA szeptember 20-ától tervezi engedélyezni a harmadik oltást mindazok széles köre számára, akik a BioNTech/Pfizer vagy a Moderna vakcináját már megkapták. Jelenleg erre a leginkább veszélyeztetett, legyengült immunrendszerű egyének esetében van lehetőség. A két cég a múlt héten indította el megerősítő oltásának engedélyeztetését a hatóságoknál, a Pfizer reményei szerint szeptember második felében elindulhatnak a megerősítő dózissal (booster shot) az Amerikai Egyesült Államokban. Az USA mellett szerte a világon, köztük az EU-ban is tervezik az engedélykérelem beadását harmadik oltásukra.

A Financial Times megfogalmazása alapján a Pfizer "éves" megerősítő oltások alkalmazására készül.