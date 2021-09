Hatalmas változás jön a német tőzsdén: ők kerülhetnek be az elitklubba

Történetének legnagyobb átalakítása jön a legfontosabb német részvényindexnél, a DAX-nál, szeptember közepétől az eddigi harmincról negyvenre bővül a komponensek listája és a hagyományos iparágak mellett helyet kaphatnak innovatív startupok is. A Financial Times összegyűjtötte , hogy mely vállalatok papírjai kerülhetnek be a megújult DAX-indexbe.

Tavaly, nem sokkal a Wirecard-botrányt követően döntött úgy a tőzsdeoperátor Deutsche Börse, hogy itt az ideje az első számú német részvénypiaci benchmark, a DAX index átalakításának. A könyvelési botrányba keveredett fintechcég 2017-ben a nagymúltú Commerzbankot váltotta le az indexben, de tavaly csődvédelembe menekült, ami miatt gyorsan ki is került az indexből. Ráadásul nem a szokásos indexfelülvizsgálat keretein belül, hanem a piaci szereplők nyomásának engedve már korábban megvonta az indextagságot az az 1,9 milliárd euróval elszámolni nem tudó, szisztematikus csalást elkövető Wirecardtól a német tőzsde. Az eset nem vetett túl jó fényt a német tőzsde legfontosabb indexére, ezért is dönthetett a Deutsche Börse a nagy átalakítás mellett.

Az átalakítás folyamatába a vállalatokat és a pénzügyi intézményeket is bevonta a német tőzsde, több száz cég véleményét arról, hogy milyen változtatásokat látnának szívesen az indexben. A javaslatok között voltak környezetvédelmi és az irányításra vonatkozó kritériumok az indextagoknál, valamint felmerült az is, hogy fegyvergyártók is szerepelhessenek az indexben, ami jelenleg tiltott. A Deutsche Börse végül kevésbé megosztó megoldást választott:

30 tagról 40 tagra bővíti az indexet és a legnagyobb kapitalizációjú vállalatok kapnak benne helyet, akiknek egy új profitabilitási feltételnek is meg kell felelniük.

Az elitklubba csak olyan vállalat kerülhet be, amely legalább az elmúlt két évben nyereséget tudott felmutatni az EBITDA szintjén.

Eredetileg az indexben erősen túlsúlyozott volt a bankszektor és a vegyipar, de mostanra már jóval diverzifikáltabbá vált, autógyártókkal, ipari vállalatokkal és gyógyszercégekkel. A technológia szektort viszont mindössze egyetlen vállalat képviselte az indexben, az SAP.

Az index átalakításával a fiatalabb, nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatok is helyet kaphatnak az indexben – kommentálta az eseményeket a Financial Timesnak az Union intézményi befektetői részlegének részvénypiaci vezetője, Jürgen Hackenberg. Új, innovatív vállalatok is szerepelnek az új DAX-index jelöltjei között, a „versenyzőket” szeptember 3-án értékeli ki a német tőzsde. A Financial Times összegyűjtötte, hogy mely vállalatok jöhetnek szóba.

Akik nagy valószínűséggel bekerülnek a 40 komponensű DAX indexbe:

Airbus: a Boeing európai riválisának piaci kapitalizációja már eddig is magasabb volt a DAX-vállalatok többségénél, eddig azonban a dual listing megakadályozta a német részvényindexbe való bekerülését, a papír ugyanis a francia tőzsdén is forog. A repülőgépgyártó magas osztalékhozamot kínál, így az intézményi befektetők valószínűleg örömmel fogadnák a bekerülést.

a Boeing európai riválisának piaci kapitalizációja már eddig is magasabb volt a DAX-vállalatok többségénél, eddig azonban a dual listing megakadályozta a német részvényindexbe való bekerülését, a papír ugyanis a francia tőzsdén is forog. A repülőgépgyártó magas osztalékhozamot kínál, így az intézményi befektetők valószínűleg örömmel fogadnák a bekerülést. Zalando: a berlini központtal működő online kiskereskedelmi startup 23 országban van jelen Európa-szerte és összesen 45 millió felhasználóval rendelkezik. A profitabilitás viszonylag alacsony a divatipari cégnél, miután jelentős beruházásokkal igyekszik jelenleg piacot szerezni a vállalat egy meglehetősen telített szektorban.

a berlini központtal működő online kiskereskedelmi startup 23 országban van jelen Európa-szerte és összesen 45 millió felhasználóval rendelkezik. A profitabilitás viszonylag alacsony a divatipari cégnél, miután jelentős beruházásokkal igyekszik jelenleg piacot szerezni a vállalat egy meglehetősen telített szektorban. Siemens Healthineers: a Siemens orvosi eszközöket gyártó üzletága 2018-ban vált le az anyavállalatról és ment tőzsdére önálló cégként, amikor a konglomerátum karcsúsítását hirdette meg stratégiaként a Siemens akkori vezérigazgatója. Nemrég hatalmas felvásárlást jelentett be a cég, 16 milliárd dollárért veszi meg a sugárterápiával foglalkozó amerikai Variant.

a Siemens orvosi eszközöket gyártó üzletága 2018-ban vált le az anyavállalatról és ment tőzsdére önálló cégként, amikor a konglomerátum karcsúsítását hirdette meg stratégiaként a Siemens akkori vezérigazgatója. Nemrég hatalmas felvásárlást jelentett be a cég, 16 milliárd dollárért veszi meg a sugárterápiával foglalkozó amerikai Variant. Symrise: az íz-és illatanyagokat gyártó vállalat, amelynek termékeit fogkrémektől kezdve parfümökig számos területen alkalmazzák, nemrégiben emelte meg az idei várakozásait, miután a járvány alatt visszaeső termékek, például a naptejek értékesítései meglódultak.

az íz-és illatanyagokat gyártó vállalat, amelynek termékeit fogkrémektől kezdve parfümökig számos területen alkalmazzák, nemrégiben emelte meg az idei várakozásait, miután a járvány alatt visszaeső termékek, például a naptejek értékesítései meglódultak. Hello Fresh: az élelmiszer-kiskereskedelmi cég, amely előre csomagoltan értékesít és szállít házhoz recepteket és hozzávalókat a vásárlói számára, megduplázta bevételeit a járványnak köszönhetően és úgy tűnik, hogy a növekedést részben fenn tudja tartani a gazdaság nyitása közepette is.

az élelmiszer-kiskereskedelmi cég, amely előre csomagoltan értékesít és szállít házhoz recepteket és hozzávalókat a vásárlói számára, megduplázta bevételeit a járványnak köszönhetően és úgy tűnik, hogy a növekedést részben fenn tudja tartani a gazdaság nyitása közepette is. Porsche SE: a Porsche és a Piëch család befektetési cégének teljesítménye, amely a szavazati jogok több mint 50 százalékával rendelkezik a Volkswagen-csoportban, nagyrészt az autógyártóhoz kötött, de van több kisebb befektetése is a vállalatnak.

a Porsche és a Piëch család befektetési cégének teljesítménye, amely a szavazati jogok több mint 50 százalékával rendelkezik a Volkswagen-csoportban, nagyrészt az autógyártóhoz kötött, de van több kisebb befektetése is a vállalatnak. Brenntag: a 110 éves múltra visszatekintő vegyipari cég már régóta áhítozik a DAX-tagságra. Az utóbbi években akvizíciók sorozatát vitte véghez és éppen zajlik egy három éves reorganizációs folyamat, ami a tervek szerint jelentős profitnövekedést eredményezhet 2023-ra.

Akik még versenyben vannak:

Sartorius : a 152 éves laboreszközöket gyártó vállalat eszközeit többek között az mRNS koronavírus-vakcinák gyártói is használják. A cég főként Ázsiában ás Amerikában terjeszkedik.

: a 152 éves laboreszközöket gyártó vállalat eszközeit többek között az mRNS koronavírus-vakcinák gyártói is használják. A cég főként Ázsiában ás Amerikában terjeszkedik. Puma : a sportruházati márkát a termékek iránti erős kereslet segíti, amiben szerepe lehet annak, hogy az idei foci eb-győztes olasz csapat is Puma ruhákat viselt.

: a sportruházati márkát a termékek iránti erős kereslet segíti, amiben szerepe lehet annak, hogy az idei foci eb-győztes olasz csapat is Puma ruhákat viselt. Beiersdorf : a népszerű Nivea-termékcsalád gyártóját a Siemens Energy váltotta le a DAX indexben korábban, mivel túlságosan alacsony volt a közkézhányad a cégnél. A vállalat már gyakorlatilag teljesen felépült a járvány okozta sokkból, a bevételei már meghaladják a járvány előtti szintet, főként a bőrápolási termékeknek köszönhetően.

: a népszerű Nivea-termékcsalád gyártóját a Siemens Energy váltotta le a DAX indexben korábban, mivel túlságosan alacsony volt a közkézhányad a cégnél. A vállalat már gyakorlatilag teljesen felépült a járvány okozta sokkból, a bevételei már meghaladják a járvány előtti szintet, főként a bőrápolási termékeknek köszönhetően. Qiagen : a biotechnológiai cég a koronavírus-járványban az élre tört a szektorban, miután portfóliójában számos fajta koronavírus-teszt megtalálható és technológiája alkalmas az új koronavírus variánsok genomjának kimutatására.

: a biotechnológiai cég a koronavírus-járványban az élre tört a szektorban, miután portfóliójában számos fajta koronavírus-teszt megtalálható és technológiája alkalmas az új koronavírus variánsok genomjának kimutatására. LEG Immobilien: az ingatlancég nagy növekedéssel kecsegtető városokban terjeszkedik, például Kölnben.

Nagy valószínűséggel bekerül az indexbe az online ruházati kiskereskedelmi cég, a Zalando és az élelmiszer-kiszállító Hello Fresh, amelyek új színt hozhatnak az indexbe. De a DAX 40 még így sem a vállalati diverzitás mintaképe lesz, ugyanis 14 vállalat, amely várhatóan bekerül, tulajdonképpen 6 cég, feldarabolva – írja a Financial Times. Például a Fresenius már most is két céggel szerepel az indexben és a Siemens két leválasztott vállalata, a Siemens Healthineers és a Siemens Energy is külön-külön tag lehet, az Infineonnal együtt, amely szintén egykori Siemens-cég. A Covestro a Bayer vegyipari vállalata, a Daimler pedig, amely idén két céggé válik, a Mercedesre és a Daimler Trucksra, valószínűleg két helyet is kap majd a DAX-indexben. És ott van a Porsche SE befektetési cég, amely a Volkswagen nagytulajdonosa és a Volkswagennel együtt bekerülhet az új indexbe. A Deutsche Post és a Deutsche Telekom pedig valaha egy vállalat voltak, a Deutsche Bundespost 1995-ös privatizációjakor váltak ketté.

A DAX index alakulása

A Deka intézményi befektetői részlegének vezetője, Joachim Schallmayer szerint a DAX karakterisztikája nem fog különösebben megváltozni attól, hogy 10 részvény bekerül, a legfontosabb változás az lesz, hogy sűrűbb lesz a felülvizsgálat.

Az indexbe való bekerülés több szempontból is kedvező a bekerülő vállalatoknak, egyrészt a DAX indexet követő befektetési alapok vásárlási miatt pluszkeresletet jelent a részvényekre, másrészt az indexben szereplő cégek nagyobb figyelmet kaphatnak a sajtótól és a befektetőktől, ami szintén lecsapódhat a részvényárfolyam alakulásában.

A DAX index évente átlagosan 8,6 százalékos hozamot biztosított a befektetőknek az 1988-as indulása óta (osztalékokkal nem számolva). Összehasonlításképp ez alatt az S&P 500 index 9 százalékot hozott, míg az FTSE-100 mindössze 4,3 százalékot. Idén 15 százalékot erősödött a DAX-index, ami közel az amerikai blue chip-indexnek, a Dow indexnek megfelelő teljesítmény.

