Visszaesett a Nio és az Xpeng értékesítése augusztusban

A Nio és a Xpeng eladásai is csökkentek augusztusban, miután a chiphiány és az ellátási láncok korlátai negatívan érintették a kínai elektromosautó-gyártókat. A Li Auto volt az egyetlen vállalat a három közül, amely havi növekedést tudott elérni.

A Nio augusztusban 5 880 járművet szállított le, szemben a júliusi 7 931 autóval. A vállalat szerdán a harmadik negyedévre vonatkozó értékesítési előrejelzését is csökkentette 23 000-25 000 járműről 22 500-23 500 darabra. A Nio a "félvezetőellátás bizonytalanságát és változékonyságát" jelölte meg az előrejelzés visszavágásának indoklásaként. A Nio szerint azonban az új megrendelések augusztusban minden idők legmagasabb szintjét érték el. A vállalat részvényei 0,59 százalékos csökkenéssel zártak szerdán, míg az idei évet tekintve 19,8 százalékkal került lejjebb az árfolyam.

A Xpeng közölte, hogy augusztusban 7 214 járművet szállított ki, szemben a júliusi 8 040 járművel. A hónap folyamán a vállalat megkezdte a G3 SUV gyártásának átállítását a G3i, az autó ráncfelvarrott változatára a dél-kínai Zhaoqingban található gyárában.

"Ennek következtében a G3 néhány tervezett kiszállítása érintett volt augusztusban. A vállalat arra számít, hogy a G3i leszállításai szeptemberben kezdődnek meg" - közölte az Xpeng.

A múlt havi gyorsjelentésben He Xiaopeng, a Xpeng vezérigazgatója azt mondta, hogy az ellátási láncban jelentkező kihívások, mint például a félvezetőhiány, továbbra is a "legnagyobb termelési akadályt" jelentik a vállalat számára. A vezérigazgató azt is elmondta, hogy várakozásai szerint a negyedik negyedévben a havi szállítási mennyiség elérheti a 15 000 darabot, ami több mint kétszerese lenne az augusztusi számnak.

A Xpeng 4,1 százalékot estek a szerdai kereskedésben. míg idén 4,8 százalékos mínuszban van.

Eközben a Li Auto közölte, hogy augusztusban 9 433 darabot szállított ki a Li ONE autójából, az egyetlen modelljéből, amely a piacon van. Ez 9,8 százalékos növekedést jelent júliushoz képest.

A Li Auto árfolyama szerdán 1,3 százalékos eséssel zárt, míg idén 5,7 százalékos pluszban van a jegyzés.

Augusztus 31-ig a Nio 55 767 autót, a Xpeng 45 992 járművet, a Li Auto pedig 48 176 darabot szállított le. A globális chiphiány továbbra is sújtja az autógyártókat. Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója közölte, hogy a vállalat 2023-ig elhalasztja az új Roadster kiszállításait.

(CNBC)

Címlapkép: Getty Images