Az Európai Bizottság után India is nekimehet az Apple-nek

Az Apple hasonló versenyjogi vizsgálatra számíthat Indiában, mint amit a közelmúltban indított ellene az Európai Bizottság a konkurens Spotify kezdeményezésére. A Bizottság állásfoglalása szerint az Apple visszaélt a piaci erőfölényével, aminek más zenei streaming szolgáltatók, valamint végső soron a felhasználók látták a kárát. A konkurens cégektől levont, majd a felhasználókra terhelt előfizetési jutalékok, valamint az, hogy a szolgáltatók csak az Apple saját alkalmazásboltján keresztül kínálhatják a termékeiket a bizottsági állásfoglalás szerint, versenytorzító lépéseknek számítanak.

A Reuters arról számolt be, hogy az Apple Indiában – ahol az 520 millió okostelefonból mindössze 2% volt iOS alapú 2020-ban – is hasonló vizsgálatra számíthat. Itt az eljárást egy kis non-profit szervezet kezdeményezte, ami a Spotify-hoz hasonlóan kifogásolta, hogy az Apple 30%-os jutalékot vont le a szolgáltatóknak fizetett előfizetési díjak után, ezzel megnehezítve a piacra lépést az új szereplők számára.

A 30%-os jutalék azt jelenti, hogy számos applikáció-fejlesztő sosem tud majd piacra lépni. Ez végső soron pedig a fogyasztókat is károsítja.

- áll a kereseti szövegben.

A jutalékrendszer védelmében az Apple és a Google úgy érvelnek, hogy a szolgáltatók által fizetett díjak tulajdonképpen azokat a marketing és biztonsági előnyöket fedezik, amelyek a felületen való jelenléttel járnak együtt.

A panaszt benyújtó Together We Fight Society elmondta, hogy azért fordult az indiai versenyhivatalhoz (-Competition Commission of India-hoz -CCI), mert úgy érzi a helyi fogyasztók és startupok védelemre szorulnak a tech-óriással szemben. Bár Indiában az Apple felhasználók aránya alacsony az összes okostelefon-tulajdonoshoz képest, számuk az elmúlt öt évben megkétszereződött.

Nagyon valószínű, hogy a CCI el fogja indítani a vizsgálatot az Európai Bizottság kifogásközlését figyelembe véve, valamint szintén erre enged következtetni az a múltbeli döntés, amelynek értelmében a hivatal a vizsgálat mellett döntött, miután az indiai startupok egy csoportja a Google hasonló díjazási rendszerét kifogásolta.

Nem csak az EU-s intézményeknek szúrt szemet azonban ahogy a bigtechek rákényszerítik a szoftverfejlesztőkre a fizetési rendszereiket. A dél-koreai parlament éppen héten fogadott el egy törvénytervezetet, amely megtiltja az alkalmazásboltok üzemeltetőinek, hogy visszaéljenek platformtulajdonosi előnyeikkel.

Az Apple elleni bejelentésnek része az is, hogy a cég korlátozza a fejlesztők és a felhasználók közötti kommunikációt, így azok közvetlenül nem tudják felkínálni nekik saját, adott esetben kedvezőbb ajánlataikat. Ez a vélhetően versenyellenes magatartás ezentúl az ország fizetési tranzakciókat feldolgozó vállalatait is hátrányosan érinti, amelyek átlagosan 1-5%-kal alacsonyabb árak mellett kínálják a szolgáltatásukat.

Az Apple az elmúlt hetekben némileg visszalépve a közvetítő szerepéből megengedte, hogy a fejlesztők egyéb módon – pl. emailben – tájékoztassák felhasználóikat az iOS applikáción kívüli alternatív fizetési lehetőségekről. Egy szerdai döntés nyomán a techcég engedélyt ad néhány szolgáltatónak, hogy egy applikáción belüli linken keresztül megkerüljék az Apple fizetési rendszerét, jóllehet más fizetési lehetőségeket továbbra sem engedélyez.

Hiába változtatják meg azonban a cégek a működésüket egy-egy panaszeljárás benyújtását követően, a CCI a múltbeli magatartást veszi figyelembe a vizsgálatkor. A hivatal ráadásul azt tervezi, hogy felgyorsítja a bigtech cégeket érintő eljárások menetét, valamint szigorúbb határidők felállítását és további szakemberek bevonását fontolgatja.

(Reuters)

A címlapkép forrása: SOPA Images/Getty Images.