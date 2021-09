A csomagolásmentes piacon a Hell: "Mi szeretnénk lenni a benchmark”

Az elmúlt évtizedben, és különösképpen az elmúlt néhány évben, rendkívüli módon felerősödtek az éghajlatváltozás kézzelfogható hatásai, ezzel párhuzamosan pedig globálisan is megindult egy közös tenni akarás. Így már egyértelműen látszik, hogy most is, és az előttünk álló években is központi téma lesz, hogy a gazdaságok, a vállalatok, a szervezetek, vagy akár az egyének hogyan tudnak karbonsemlegesek lenni, és hogyan tudnak a klímaváltozáshoz alkalmazkodni. A "Hogyan?" kérdésekre a választ a körforgásos gazdasági modell alkalmazása, a zöldinnováció, a zöld finanszírozások, a fenntarthatóságot támogató technológiai újdonságok adják. Mindezek gyakorlati megvalósításáról, a fenntartható működés előnyeiről, a csomagolásmentes jövőről, és egy hazai italgyártó nagyvállalat céljairól beszélgettünk Mihály Eszterrel, a Hell Energy CSR Managerével.

50 országban jelen lévő nagyvállalatként a Hell felé is elvárás már, hogy fenntarthatóan működtesse folyamatait. Milyen eredményekről számolhatnak be az elmúlt időszakból?

Fenntarthatósági stratégiánk megvalósításában ebben az évben több mérföldkövet is elértünk. A tavaly megkötött beszállítói partnerségen keresztül idén januártól már igazoltan legalább 75 százalékban újrahasznosított alumíniumból készült dobozokba töltjük termékeinket. Februárban kivezettük a szénsavas üdítőital kategóriából a PET-palackba csomagolt termékeket, tovább csökkentve ezek arányát a portfólióban.

2025-re ugyanis azt tűztük ki célul, hogy a műanyag palackos csomagolás aránya 1 százalék alatt legyen.

Júniusra sikeresen bevezettünk egy környezetirányítási rendszert, júliusban pedig elindult a Floewater csomagolásmentes vizünk a HoReCa szektorban. Az első félév ezen izgalmai mellett 2021-től 100 százalékban megújuló energia felhasználásával gyártunk és működünk az összes telephelyünkön. Minden márkát, illetve operációt érintő változásokat éltünk meg az első félévben, és hasonlóan izgalmas második félév elé nézünk.

Mihály Eszter

A világ legzöldebb energiaital-, és üdítőital-gyártójává szeretnének válni. Hogyan valósítanák ezt meg?

Öt évvel ezelőtt született meg ez a gondolat a tulajdonosaink fejében, ekkortól már úgy zajlottak a beruházások, hogy a zöld működést támogassák. Ennek megfelelően épült meg az alumínium italdobozgyárunk, melyben azóta is a hatékonyság növelésén dolgozunk. A fémdobozok falvastagságát 10 százalékkal csökkentettük az elmúlt két évben, de ez egy technikai átállás volt, beruházásra nem igazán volt szükség. A direkt és indirekt energiafelhasználásunk mellett az az értékláncon keresztüli környezeti hatástényezőkre is különösen figyeltünk, ezek a vállalatok környezeti hatásának nagyságrendileg 90 százalékát lefedik: ide tartozik például az alapanyag-beszerzés, vagy a hulladékkezelés is. Ezzel lehet valós környezetihatás-csökkenést elérni. Gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy az alapanyag-beszerzésnél már nemcsak újrahasznosítható, hanem újrahasznosított alapanyagokat szereztünk be, és nem csupán az alumínium tekintetében, hanem a másodlagos csomagolásokat is bevonva, tehát a teljes csomagolási folyamatnál. Az üdítőket összefogó papírtálcák, a zsugorfóliák egyaránt rendelkeznek újrahasznosított tartalommal. Ebben az esetben is inkább technikai átállásra volt szükség, illetve új alapanyagok tesztelésére. A jövőbeli beruházásainknál folytatjuk ezt az utat.

Az újrahasznosított alapanyag-felhasználás komoly lépés, de nem lehet kikerülni azt, hogy mi lesz a termékekkel az életciklusuk végén. A hulladékkezeléshez hogyan állnak hozzá?

A gyártásnál keletkező gyártásközi, valamint technológiai hulladékra mi másodlagos nyersanyagként tekintünk, ezért összegyűjtjük, 100 százalékban visszaforgatjuk és újrahasznosítjuk.

Az alumínium tekintetében lényegében hulladékmentes gyártást valósítunk meg. A hulladékkezelés másik része, hogy a vásárlók által szelektíven gyűjtött alumínium italdobozok hulladékként is értékesek, így ezek a hulladékpiacon értékesítve visszakerülnek az anyagáramba, bezárva a körforgást. A mi megközelítésünk, hogy nem szeretnénk az újrahasznosítás felelősségét áttolni a fogyasztókra, inkább példát szeretnénk mutatni a tudatos beszerzéssel, és azzal, hogy valóban megvesszük a szelektíven gyűjtött dobozok amelyek újraolvasztásra kerülnek és az ezekből gyártott dobozokba töltjük a termékeinket. Edukáló kampányokra, visszagyűjtő akciókra is volt példa, ekkor egy bizonyos dobozmennyiség visszahozásáért cserébe ajándékokat adtunk. Több százezer darabot gyűjtöttünk így vissza, hogy új életre kelhessenek.

Látnak változást a vásárlók fenntarthatósághoz való hozzáállásában?

Igen, a megnövekedett érdeklődés meglepő módon még a járvány kezdetétől is folyamatosan érezhető, hiszen az elmúlt két évben nemcsak az egészség megőrzése, hanem a környezet megóvása is prioritás lett. A közösségi média kitettségünk hatalmas, az ezeken keresztül érkező visszajelzések nagyon pozitívak , mind a visszagyűjtési akciókra, mind a zöld szemléletformáló kommunikációnkra, amikor is elmondjuk a vásárlóközönségünknek, hogy mit teszünk a fenntartható működésünk érdekében és ők hogyan vehetik ki belőle a részüket.

Mi ösztönöz egy vállalatot abban, hogy fenntartható működésre, gyártásra álljon át? A cég egy döntéshozóján múlik, esetleg a vásárlóknak való megfelelésen, vagy a szabályozások kényszerítik ki?

A fogyasztók valóban igénylik a környezetbarát termékeket, viszont két tényezőnek teljesülnie kell. Az egyik, hogy egyáltalán legyen alternatíva, amit meg tudnak vásárolni, a másik, hogy ez ne kerüljön számukra többe. Egy cégnek az a felelőssége, hogy olyan alternatívát tudjon piacra hozni, ami hitelesen egy zöldmegoldás, de nem kerül többe, mint a hagyományos versenytársa. Mi az újrahasznosított alumíniumból készült dobozaink piacra történő bevezetésénél nem emeltünk árat, ezzel egy azonos árú alternatívát teremtve a fogyasztónak, annak érdekében, hogy elkötelezhesse magát egy környezetkímélőbb megoldás mellett.

A jogszabályozónak nagyon fontos szerepe van, de alapvetően nem érdekük, hogy egy iparág tönkre menjen, így nem is alkotnak olyan szabályt, aminek a gyakorlata még nem létezik, vagy nem elérhető.

A szabályozó a piacon jelenlévő legjobb megoldásra, technológiára tud alapozni, ezt tudja egyfajta benchmarknak venni, illetve ehhez igazíthatja az elvárásokat. Éppen ezért az iparnak saját magát kell innoválnia, és olyan megoldásokat kialakítania a kutatási eredményekből, ami viszonyítási pontként szolgálhat. Amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk a világ legzöldebb energiaital- és üdítőital-gyártója lenni, akkor mi szeretnénk lenni ez a benchmark, megmutatva ezzel, hogy igenis van egy ilyen megoldás, és ehhez lehet igazítani a szabályozást.

Az (ital)csomagolások terén mindig nagy dilemma, hogy melyik a jobb választás: a műanyag, az üveg, vagy a fémdoboz. Ahhoz, hogy jól tudjunk dönteni, számításba kell venni, hogy újrahasznosított anyagból készül-e, milyen körülmények és energiafelhasználás mellett, milyen a szállíthatósága, és miként lesz hulladékként kezelve. Hogyan gondolkozik a vállalat ezen a téren?

A csomagolásokat érdemes az életciklusuk tekintetében vizsgálni, vagyis hogy egész élete során mennyit szennyez, az elsődleges nyersanyag előállítástól a szállítmányozáson át a valós újrahasznosítási rátáig, így nem feltétlenül csak a szelektív gyűjtésre helyeződik a hangsúly. A teljes kép ismerete elsősorban a gyártók felelőssége, hiszen ők tudnak kutatásokat végezni, és ők tudják, hogy honnan származnak az alapanyagaik. A csomagolásokon feltüntetett üzenetekkel lehet kommunikálni a fogyasztók felé, hogy az adott termék újrahasznosítottabb a társánál, mert amikor a vásárló ott áll a boltok polcai előtt, már nem feltétlenül rendelkezik az összes információval és nem is akar fél órát ezen gondolkodni, mégis tudni szeretné, hogy mikor dönt jól.

Mi alapvetően az alumíniumban hiszünk. A kutatások azt mutatták, hogy az alumíniumdoboznak a legnagyobb a körforgásos potenciálja és az újrahasznosítási rátája. Ezért gondoljuk, hogy ez egy fenntartható megoldás az italcsomagolásban, 2017-ben ezért is épült meg az alumínium italdoboz-gyárunk. A nálunk készült fémdobozok legalább 75 százaléka igazoltan újrahasznosított alumíniumból készül, így nagyrészt nem elsődleges nyersanyagból származik.

Az alumínium nemcsak 100 százalékban és végtelenszer újrahasznosítható, de újrahasznosítása gyors és gazdaságos, hiszen az elsődleges gyártáshoz szükséges energia mindössze 5%-át igényli, és akár 60 nap múlva újra a boltok polcain találkozhatunk velük. Ezen tulajdonságainak köszönhető, hogy már azzal jól dönt a fogyasztó, amikor egy alumínium dobozos italt vásárol, majd azt szelektíven gyűjti. Ezzel szemben a műanyagnak, ha szelektíven is gyűjtik és netán újra is hasznosul, az újrahasznosítás során folyamatosan romlik a minősége és veszít értékéből, így egy PET-palackból nagy valószínűséggel csak valamilyen érték- és minőségcsökkentett termék lesz, például fogkefe vagy szőnyeg, amit ezután már nem lehet újrahasznosítani. A nem újrahasznosított műanyagok ezért halmozódnak fel, és így kerülnek a szeméttelepekre vagy rosszabb esetben a természetbe, ahol degradálódnak, beszivárogva a talajba, vizeinkbe bekerülve a táplálék láncunkba, és így folytathatnám tovább a történetet az ezzel járó egészségügyi kockázatokkal. Azt gondolom, hogy az alumínium egészségügyi és környezetvédelmi szempontból egyaránt a legideálisabb megoldás.

A műanyag helyett a csomagolásmentességrejó példa anemrég magyar piacra bevezetett vízszűrő berendezésük. Mit lehet tudni a HELL legújabb márkájáról?

A magyarok évente fejenként körülbelül 130 liter palackozott vizet isznak, ami súlyos környezeti terhelést jelent, hiszen óriási mennyiségű csomagolási hulladék keletkezik általa. Becslések szerint csak Magyarországon naponta 10 km hosszúságú kamionsor szállítja a palackozott vizeket, ez pedig a kibocsátott szén-dioxiddal tovább károsítja a környezetet. Minden egyes szemétbe dobott PET-palack újabb környezeti terhelést jelent, amely tovább rombolja környezetünket, így vizeink minőségét. Mi úgy gondoljuk, hogy a PET-palackos víznek nincs létjogosultsága, amikor Magyarországon a vezetékes hálózat által biztosított víz nagyon jó minőségű, és fogyasztásra több mint alkalmas. Viszont megértjük, hogy az esetlegesen elöregedett hálózat miatt szükség lehet a víz szűrésére. Erre szeretnénk megoldást kínálni a Floewaterrel, ami lényegében egy csapra szerelhető vízszűrő berendezés, amely nemcsak kiszűri a nem kívánatos mikroműanyagokat, klórt, kémiai anyagokat, és nem odavaló részecskéket, de beállítja a víz pH értékét is. Első körben a hotelekben, éttermekben, kávézókban és a munkahelyeken vezettük be, hiszen itt a legnagyobb a vízfogyasztás, de hosszú távon a lakossági vonalon is vannak terveink.

A csomagolásmentesség a jövő, ebben hiszünk, és azon dolgozunk, hogy egyre több ilyen vízvételi pont legyen.

A fenntartható vállalati működés egyik legnagyobb visszatartó ereje a költség oldalon jelentkezhet. Milyen, akár közvetett előnyökkel jár mégis mindez, milyen megtérülésre számíthat egy vállalat, ha elhatározza magát?

A technológiák egyre jobban elérhetők lesznek, lehet, hogy a fenntartható működés megtérülése első körben hosszú távú stratégiát igazolna, de a gyakorlatok fejlődése és egyre elterjedtebbé válása, a megtérülési időt is lerövidíti. Több oka is lehet, hogy miért éri meg egy vállalatnak fenntarthatóan működni, de ezek nem mindegyike mutatható ki közvetlenül a bevételi oldalon. Egyrészt márkamegkülönböztetés szempontjából is előnyös, vagy a piaci részesedés növelése érdekében, esetleg olyan fiatal munkavállalók alkalmazásához, akiknek fontos a vállalat fenntarthatósági stratégiája. Említhetnénk a jogszabályok szigorodását, amire érdemes előre készülni, vagy azt is, hogy megtérül, ha innovatív egy vállalat. A fenntarthatóságon keresztüli hatékonyságnövelés pénzügyi szempontból is megfontolandó, minél kevesebb az anyagfelhasználás, annál alacsonyabb a költség, természetesen amellett, hogy mindez a környezetnek is kedvezőbb. A zöldberuházások támogatására megjelent az MNB zöld kötvények kibocsátását is ösztönző kötvényprogramja, a HELL is élt ezzel a lehetőséggel. Nyáron 67 milliárd forint névértékű zöld kötvényt bocsátottunk ki, amit a körforgásos gazdasághoz igazított élelmiszeripari termékek gyártására, fenntartható termelési technológiák és folyamatok finanszírozására fordítunk.. Ezek a befektetési projektek sokkal kedvezőbb feltételeket biztosítanak olyan cégek számára, amelyek gyakorlati szinten támogatják a fenntarthatóságot. Illetve vannak már olyan befektetők, akik szénmentesítik a portfóliójukat, eladják a nem megújuló energiához kötődő részvényeiket, és helyettük a megújulók felé fordulnak. Rengeteg oka van annak, amiért egy vállalatnak megéri zöldnek és fenntarthatónak lenni, és lehet, hogy egy éven belül ugyan még nem látszódnak azonnal az eredmények, de aki tud hosszú távon gondolkodni, annak hatalmas üzleti potenciált rejt.

A cikk megjelenését a Hell Energy támogatta.



Címlapkép forrása: Hell Energy