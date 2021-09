Pénteken indul a CIG Pannónia részvényeinek a felvásárlása

Megérkezett az MNB szükséges határozata, így szeptember 10-én, pénteken elindulhat, és október 11-éig tarthat a Mészáros-Keszthelyi-féle Hungarikum kötelező nyilvános vételi ajánlata a CIG Pannónia részvényeire. Ennek során 327 forintot ajánlanak a részvényekért, és akár jóval 50% feletti részesedést is elérhetnek. Paradox módon azoknak érdemes visszautasítaniuk a Hungarikum ajánlatát, akik bíznak az általa támogatott növekedési sztoriban.

A Magyar Nemzeti Bank tegnapi határozata alapján a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. mint leendő ajánlattevő és az MKB Bank Nyrt. mint lebonyolító befektetési szolgáltató együttes kérelmére

aMagyar Nemzeti Bank(MNB) előtt indultkötelező vételi ajánlatotaz MNB2021. szeptember 6-án jóváhagyta, miután a biztosítási, majd a tőkepiaci törvény szerinti engedély is megérkezett ehhez.

A kötelező vételi ajánlat 2021. szeptember 10-én 9 órakor kezdődik és 2021. október 11-én 12 órakor zárul. A CIG Pannónia papírjainak 3 havi súlyozott átlagára a releváns időszakban 326,5378 forint volt, míg az egy részvényre jutó saját tőke 147,21 forintot tett ki.

A törvény szerint az ajánlati árnak e két összeg magasabbikát meg kell haladnia, így határozták meg a327 forintos ajánlati árat.

A Hungarikum részedése a CIG Pannóniában jelenleg 32,96%. Elméletben akár a 100%-ot is elérheti alkuszcég, amennyiben az említett áron az összes részvényüket felajánlják neki a kisebb részesedéssel bíró tulajdonosok.

A CIG Pannónia tulajdonosi szerkezete jelenleg így fest:

Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. 32,96%

Vinton Vagyonkezelő Kft. (Bayer József érdekeltsége) 11,79%

Kaptár Befektetési Zrt. (Móricz Gábor és más befektetők érdekeltsége) 5,34%

Móricz Gábor 5,29%

Közkézhányad 44,62%

A biztosító részvényárfolyama jelenleg 324 forint, ami (különösen a tranzakciós költségeket is figyelembe véve) egészen közel van a 327 forintos ajánlati árhoz. Paradox módon azoknak a részvényeseknek érdemes elfogadniuk az ajánlatot, akik nem, vagy kevésbé bíznak a CIG Pannónia új növekedési stratégiájában és a tulajdonosi kör által lehetővé tett növekedési sztoriban. Akik viszont bíznak ebben, érdemes hosszú távon tartaniuk a papírjaikat.



A Concorde egyébként legutóbb 340 forintról 355 forintra növelte a CIG Pannónia részvényeire vonatkozó célárfolyamát. A biztosító 2023-as díjbevételcéljának 78%-a valósulhat meg Vágó Attila elemző szerint. Mindez a menedzsment által tervezettnél mérsékeltebb, de a mostanihoz képest így is jelentős növekedési kilátásokat jelent. Optimizmusra ad okot, hogy az elmúlt negyedévekben megindult az életbiztosítási díjbevétel növekedése a biztosítónál, és szeptember 1-jével a vagyon- és felelősségbiztosítási üzletág, a CIG EMABIT is újraindította működését.