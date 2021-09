Alaposan lefordultak a kriptovaluták, az inflációs adatra figyelnek a hazai befektetők

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az Egyesült Államok tőzsdéi gyengén teljesítettek tegnap, a Dow Jones és az S&P 500 is lejjebb került, míg a Nasdaq minimálisan tudott csak emelkedni. Több arra utaló jel is látható, hogy lassulhat az amerikai gazdaság növekedése, illetve a koronavírus-járvány is bizonytalanságot okoz. Az ázsiai piacokon többnyire mérsékelt mínuszban állnak a börzék, míg Európában vegyes nyitás jöhet. A kriptovaluták piacán alapos lefordulás volt látható tegnap, nagyot esett a bitcoin és az ethereum is többek között.