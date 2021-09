CFO-konferencia: nagyon eltérően jönnek ki a vállalatok a válságból

A turizmus és az autóipar is jelentős kihívásokkal küzd Magyarországon, az IT- és a telekommunikációs szektor azonban nem panaszkodhat, és az építőipari cégek számára is bőven akadnak most is kitörési lehetőségek – derült ki a mai Business and Fincane Summit délelőtti vállalatvezetői panelbeszélgetésében, amely részben az aktuális üzleti-pénzügyi kihívásokról, részben a vállalati pénzügyi vezetők felértékelődő szerepéről szólt.