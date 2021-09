Finn IT-multi terjeszkedik Magyarországon

A Tuxera IT-tárolástechnológiai és hálózatátviteli cég megvásárolta a HCC Embedded Kft.-t, amely mostantól Tuxera Hungary Kft.-ként működik tovább. A felvásárlás érdekessége, hogy a finn Tuxera alapítója és technológiai igazgatója, Szakacsits Szabolcs is magyar állampolgár. A tranzakció konkrét összege ugyan nem nyilvános, de az elmúlt néhány év adatai alapján a top 10 felvásárlás között lenne az IT-szektorban Magyarországon.

Mindkét cég a beágyazott rendszerek, adattárolási megoldások szakértője, tehát olyan célszámítógépeket, célrendszereket készít, amelyek egy-egy konkrét feladatot látnak el, és azt 100%-os biztonsággal, rendelkezésre állással teljesítik. A Tuxera rendszerei működnek egyebek között számos autó fedélzeti rendszereként, televíziókban, de a cég fejleszti például több Mars-misszió és más űrjárművek, vagy épp tengeralattjárók fedélzeti rendszereit és szuperszámítógépek nagy teljesítményű adatszállítását is. Piacvezetők azokban a megoldásokban, ahol akár több száz PB-nyi adatot kell nagyon gyorsan feldolgozni.

A most csatlakozott HCC Embedded hasonló területeken dolgozik, és a kisebb rendszerek, például mikrokontrollerek területén nagyon erős, érdekes példa erre az egyik legismertebb sportmárka cipőibe épített vezérlőegység, de termékeik akár több milliárd pontján működhetnek a világnak.

Szakacsits Szabolcs, a finn cég technológiai igazgatója az egyesülés hozadékairól a következőket mondta el: a Tuxera mostantól bármilyen ügyféligényt képes egyablakos rendszerben kiszolgálni, a beágyazott rendszerek teljes palettáját kínálva. Emellett a tranzakció jelentősen hatékonyabbá tette azokat a nagy és hosszútávú befektetéseket, amit például egy autóba építhető rendszer licencei jelentenek. Mint mondta, a kritikus, például autókba épített és gyártósorvezérlési rendszereknek, de mondhatnánk a telekommunikációs szolgáltatásokban használt alkalmazásokat is, nagyon komoly feltételeknek kell megfelelniük, amelyek licencek, tanúsítványok formájában vannak jelen. Ezek megszerzése évekig tartó, magas beruházásigényű folyamat, amely a két cégnél korábban párhuzamosan zajlott. Emellett a HCC Embedded csatlakozásával a Tuxera olyan világszínvonalú szakértői csapattal gazdagodott a beágyazott technológiák területén, amelyet globális viszonylatban is csak hosszú évek alatt lehetne kiépíteni. A két cég tehát nemcsak befektetéseit, de piacait, fejlesztői csapatát és értékesítését is egyesítette, miközben formailag a Tuxera Hungary önálló jogi személyiségként, leányvállalatként működik tovább. A cég továbbra is aktívan toboroz Magyarországon, és számít a jól képzett hazai szakemberek csatlakozására.

