Sorra figyelmeztetnek a légitársaságok, a járvány még mindig nem ereszti a szektort

Egymás után adták ki csütörtök délután a figyelmeztetéseket a legnagyobb amerikai légitársaságok, elsősorban arra vonatkozóan, hogy a koronavírusos esetszámok megugrása miatt jelentősen visszaestek a foglalásaik, ezért nem fogják tudni tartani az adott időszakra vonatkozó előrejelzéseiket.

Az American Airlines közölte, hogy a harmadik negyedévre vonatkozó bevétel-előrejelzését képtelen lesz tartani, mivel a koronavírus-járvány újból felfutása miatt augusztustól kezdődően jelentősen visszaestek a foglalások. A cég most arra számít, hogy az árbevétel a járvány előtti 2019-es harmadik negyedévhez képest 24-28 százalékkal maradhat el, szemben a korábbi 20 százalékos visszaesésről szóló előrejelzéssel. Ezzel szemben a FactSet adatai alapján a Wall Street 22,5 százalékos visszaeséssel számolt. A vállalat az EBIT marzsra vonatkozóan is visszavágta az előrejelzését, a korábbi mínusz 3-7 százalékról, mínusz 10-14 százalékra.

Az American Airlines árfolyama 2,1 százalékot esett a nyitás előtti kereskedésben.

A United Airlines szintén figyelmeztetett, hogy a harmadik negyedéves eredményei sérülni fognak, a Covid-19 miatt visszaeső foglalások miatt. A United most arra számít, hogy a harmadik negyedéves bevételek 33 százalékkal maradnak el a 2019-es járvány előtti időszakhoz képest, míg a FactSet jelenlegi 8,41 milliárd dolláros bevételi konszenzusa 26 százalékos csökkenést feltételez. A United emellett csökkentette harmadik negyedéves kapacitási előrejelzését is, de az egy rendelkezésre álló ülőhelymérföldre jutó költség várhatóan továbbra is hasonló lesz a korábbi előrejelzéshez. A bevételek gyengülése miatt, amely várhatóan folytatódni fog, a United közölte, hogy a harmadik negyedévben most már adózás előtti veszteségre számít, és a negyedik negyedévben is veszteséges lehet a cég.

A United Airlines árfolyama a nyitás előtt 2,2 százalékkal került lejjebb, míg idén 4.9 százalékot emelkedett.

A Southwest Airlines is visszavágta az előrejelzését a Covid-19 miatti kereslet-visszaesésre hivatkozva. A vállalat közölte, hogy az augusztusi működési bevételek az előrejelzési tartomány alsó részébe estek a szabadidős utasforgalom visszaesése és az utazások törlése miatt.

"A 2021. augusztusi bevételek körülbelül 64 százalékkal csökkentek 2019 augusztusához képest - összhangban a 2021. júliusi bevételek körülbelül 63 százalékos csökkenésével 2019 júliusához képest - mivel a kereslet 2021 augusztusában megtorpant a több hónapos szekvenciális javulást követően" - közölte a vállalat.

A gyenge tendenciák szeptemberben is kitartottak, és várhatóan októberben is fennmaradnak, míg a foglalások várhatóan viszonylag stabilak maradnak augusztushoz képest. A Labor Day-re vonatkozó utazási kereslet "szilárd" volt, de a vártnál magasabb számban történtek foglalás-törlések az Ida hurrikán miatt.

A vállalat arra számít, hogy a harmadik negyedévi kihasználtsága 80 és 85 százalék között, az októberi kihasználtsága pedig 75 és 85 százalék között lesz.

A Southwest Airlines árfolyama 0,2 százalékot gyengült a nyitás előtt, míg idén 3 százalékos pluszban van.

Végül a Delta Air Lines is csatlakozott a versenytársakhoz, és közölte, hogy a harmadik negyedéves árbevétele sérülhet a koronavírusos esetszámok emelkedése miatt. A cég arról számolt be, hogy a negyedév során a kereslet júliusban meghaladta a várakozásokat, viszont augusztus elején a fellendülés üteme visszaesett az esetszámok hirtelen emelkedése miatt. A vállalat közölte, hogy most arra számít, hogy a harmadik negyedév bevételei a "korábbi előrejelzés alsó határán" lesznek. Júliusban a cég 30-35 százalékos visszaesést prognosztizált 2019 azonos időszakához képest. Eközben a Delta az üzemanyagárakra vonatkozó előrejelzési tartományát gallononként 1,95-2,00 dollárra csökkentette 2,05-2,15 dollárról, a nem üzemanyag jellegű egységköltségekre vonatkozó előrejelzését pedig 11-14 százalékos növekedésről körülbelül 15 százalékra emelte, de megerősítette a 28-30 százalékos kapacitáscsökkenésre vonatkozó előrejelzését.

A Delta Air Lines árfolyama 0,3 százalékos pluszban várja a nyitást, míg idén 1,9 százalékot esett.

