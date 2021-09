Tombol a sárkány - Hogy érdemes most Kínában befektetni?

Az elmúlt hónapokban a Kínával kapcsolatos hírek nagy része arról szólt, hogy a helyi szabályozó szervek sorra regulázzák meg a különböző ágazatokat (technológia, ingatlan, oktatás, gaming), amelynek hatására meredeken csökken ezeknek a vállalatoknak a részvényárfolyama. Ha befektetői szemmel vizsgálja valaki Kínát, akkor hamar bele fog botlani két nagyon is ellentétes álláspontba: vannak, akik bottal sem piszkálnák a kínai eszközöket, a másik oldal viszont a manapság igencsak népszerű "buy the dip" felkiáltással megveszi például a szétvert kínai technológiai cégeket, mondván, hogy ezekben a sztori fundamentális oldalról nem igazán változott, és a későbbiekben Kínának igenis nagy szüksége lesz rájuk, a szigorúbb szabályozás pedig hosszabb távon akár meg is erősítheti a kínai óriáscégeket. Melyik oldalnak van igaza, és mely cégek lehetnek a Közös Jólét nevű politikai célkitűzés nyertesei és vesztesei?