Ryanair-vezér: A Wizz Airnek és az easyJetnek egyesülnie kellene, vagy más veszi meg őket

Michale O’Leary, a Ryanair vezére szerint a Wizz Airnek és az easyJetnek egyesülnie kellene vagy más szolgáltatókat átvenni őket, mivel a légiközlekedést is utolérte a konszolidációs hullám a pandémiát követően – írja a Financial Times.

Az easyJet csütörtökön jelentette be, hogy visszautasította egy meg nem nevezett vevő felvásárlási ajánlatát, később aztán több közeli forrás is azt állította, hogy a Wizz Air volt az ajánlattevő. Erről bővebben itt írtunk:

O’Leary a Financial Timesnak azt nyilatkozta, hogy szerinte vagy egyesül a két fapados légitársaság vagy más jelentkezik be értük vevőként. A Ryanair vezére úgy látja, hogy az olyan nagyobb szolgáltatók, mint az AIG, a Lufthansa vagy az Air France mind megjelenhetnek potenciális vásárlóként a rivális légitársaságoknál, legyen szó fapados vagy kisebb hálózattal működő légitársaságokról.

Szükség van a konszolidációra és el is fog jönni. Ez elkerülhetetlen, különösen a Covid utáni időszakban

- mondta O’Leary.

A Ryanair-vezér szerint a légitársaságoknak nagy üzemi kapacitások kellenek a túléléshez, az európai, széttöredezett piac pedig nem fenntartható hosszú távon. Kitért arra is, hogy szerinte a Wizz és az easyJet összeolvadásának lenne értelme, mivel mindkét társaság Airbusokkal repül és javarészt eltérő földrajzi területeket fednek le.

O’Leary azt is elárulta, hogy a Ryanair jelenleg nem gondolkodik felvásárlásban, mivel attól tart, hogy egy ilyen lépés tönkretenné a hatékony üzleti modelljét. Minden esetre hozzátette, hogy korábban háromszor vagy négyszer is megpróbálta megvenni a Wizz Airt alapító amerikai befektetőjétől, Bill Franke-tól, de sosem tudtak megegyezni az árban. Most pedig már nem érdekelt a Wizz felvásárlásában, mivel jelentős piaci kapitalizációval bír (felvásárlási tervei még a Wizz Air tőzsdére vezetése előtt voltak érvényben).

