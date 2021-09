Visszatért az NFL, a legnagyobb üzlet a sport világában

Bár a labdarúgás messze a legnépszerűbb sport a földtekén, és az amerikai foci éppen csak, hogy befér a top 10-be, üzleti szempontból az utóbbi sokkal hatékonyabban használja fel a nézettséget. A héten indult bajnokság alkalmából érdemes végignézni, hogy mitől lett ilyen sikeres a tengerentúli nézők kedvenc sportja, amelynek szurkolói mára korántsem csak a világ legnagyobb gazdaságában találhatóak meg.

Több mint fél év várakozás után visszatért a stadionokba és a képernyőkre a National Football League (NFL). Az első forduló vasárnap este hétkor indul be igazán, de a szezonnyitó már lezajlott, ahol a tavalyi bajnok Tampa Bay Buccaneers, a liga korelnökének, azaz Tom Brady-nek a vezérletével hajszállal ugyan, de már meg is szerezték első győzelmüket. A következő öt hónap során további 284 mérkőzést tartanak majd, amelynek során kiderül, hogy ki nyeri az Egyesült Államok legnézettebb sport döntőjét: a Super Bowl-t.

A nézettség pedig itt a kulcsot jelenti, hiszen az NFL ezáltal nemcsak a legtöbb amerikai által követett bajnokság, de toronymagasan a legtöbb pénzt hozó is, nemcsak a tengerentúlon, de az egész világon is. Annak ellenére, hogy

a labdarúgást a Föld lakosságának mintegy fele, 3,5 milliárd ember néz rendszeresen és az amerikai focit ennek alig több, mint egy tizede, közel 400 millió fő, mégis az utóbbihoz tartozik a több pénz.

Hogyan lehetséges ez, miből, miért és mire van ennyi pénz az NFL-ben?

A koronavírus válság előtti utolsó szezonban az NFL teljes bevétele meghaladta a 16 milliárd dollárt. Ez akkora összeg, hogy felülmúlja például a MOL csoport teljes bevételét, és már-már karnyújtásnyira vannak attól, hogy világ 500 legnagyobb forgalmú vállalata közé bekerüljenek. A második helyen lévő amerikai baseball liga, az MLB bevétele már jelentős mértékben elmarad ettől, inkább csak alulról súrolja a 12 milliárd dollárt. A listán a labdarúgó bajnokságok között az első nem meglepő módon a Premier League kevesebb, mint 7 milliárdos bevételt ért el, és a Bajnokok Ligája pedig 3 milliárd dollár alatt marad. Még inkább érzékelteti az NFL erejét, hogy a pandémia előtti utolsó nyári és téli olimpia együttes bevétele a négy éves periódus alatt 5,7 milliárd dollár volt, alig több mint a harmada az NFL egyetlen szezonjának azonos adatához képest.

Ezek után az sem véletlen, hogy a világ legértékesebb sport csapata is az NFL-ből kerül ki, ráadásul éppen az a klub, amelyik a fent már említett szezon nyitón a vesztes fél volt: a Dallas Cowboys. Az Amerika Csapatának is gyakran nevezett klub értéke a Forbes becslése alapján 5,7 milliárd dollár. A tulajdonos, Jerry Jones 32 éve vette meg Cowboys-t, mindössze 140 millió dollárért, ami alig 300 millió dollárt jelent mai értéken, így a befektetés egészen elképesztő reálhozamot generálna, ha el akarná adni. Ez az eredmény azért is figyelemre méltó, mert a csapat szurkolói évtizedek óta várják, hogy a Cowboys visszajusson a liga csúcsára, de a legtöbb esetben még annak is örülniük kell, ha bejutnak a rájátszásba, ami ha néha meg is történik, akkor is gyors kiesés a vége a kilencvenes évek óta.

Ám Jerry Jones-t ez nem zavarta nagyon és az évek alatt létrehozta az amerikai football olyan szentélyét, ami minden szinten halmozta a rekordokat.

A Dallas közeli Arlingtonban található stadion magasságát tekintve a legnagyobb a hasonló építmények között az egész világon.

Sőt, bármilyen kupola alakú épületek között is a negyedik legmagasabb, miközben az első három helyen székesegyházak vannak. Az AT&T által névadó szponzorként támogatott stadion maximális nézőszáma ültetve meghaladja a 80 000 főt, ami elképesztő szám, de még így is kevés a dobogóhoz, amíg az első helyhez 82 500 fős kapacitásra lenne szükség.

A Cowboys stadionban volt a világ legnagyobb nagy felbontású képernyője, amely 1070 négyzetméteren terül el a játéktér felett, több oldalon is. Ez azonban eltörpül a hamarosan átadandó Los Angeles-ben található - két NFL csapatnak is otthont adó - SoFi stadion több mint 6500 négyzetméter nagyságú, óválisan körbeérő speciális képernyője mellett.

Ez utóbbi építmény teljes költségvetése majdnem háromszorosan haladja meg a korábbi legdrágább stadionok építési költségét a maga 5,5 milliárd dollárjával.

Ez az összeg felfoghatatlanul nagy, csak egy összehasonlítás: több mint nyolcszor akkora, mint a Puskás Aréna végső költségvetése.

A SoFi stadion a rekordot jelentő képernyővel a pálya felett. (sofistadium.com)

Persze nem csak a stadionok felépítése kerül sokba, de ezek és a csapatok fenntartása is. 2020-ban a legnagyobb költséggel a liga egyetlen olyan csapata gazdálkodott, amelyik nem egy szűk tulajdonosi kör kezében van. A sok szempontból is legendás Green Bay Packers 437 millió dollárt költött el egyetlen év alatt, és a többi csapat is nagyjából ekkora költségvetéssel gazdálkodik. Ennek egy része az ingatlan fenntartására, a személyzet fizetésére, marketingre, közüzemi költségekre ment el.

A legnagyobb tételt azonban a játékosok juttatásai tették ki. Ez egy igen bonyolult struktúrán keresztül zajlik, amelynek minden részletét ebben a cikkben nincs értelme kibontani, de egy számot ezzel kapcsolatban minden csapatnak szem előtt kell tartania. Ez az ún. salary cap, amely összeg

elméleti maximum, amit egy évben egy adott klub a játékosainak kifizethet. Jövőre ez 208 millió dollár lesz,

és mivel az NFL-ben számos különböző poszt létezik a játékosok oldaláról, így ez az összeg is egyenlőtlenül, de nem mindig érdemtelenül oszlik meg a a testi épségüket a vásárra vivő sportolók között.

Bár a fizetések olykor csillagászatiak, a labdarúgás legismertebb alakjainak szintjét nem érik el még a leginkább kivételes esetekben sem, így Ronaldo és Messi trónja ezen a téren egyelőre nincs veszélyben. A legtöbb pénzt az NFL játékosok között az irányítók keresik, akiknek a döntésein, illetve a passzaik pontosságában nagyon sok múlik. A legmagasabb éves elméleti átlagkereset 45 millió dollár, amelyet a Kansas City Chiefs vezéralakja, a 26. születésnapját jövő héten ünneplő Patrick Mahomes-nak tulajdonítják. Irányításával a csapat eddig minden évben a rájátszásba jutott, két alkalommal a nagydöntőbe is, amelyből az egyiket meg is nyerték. Így nem csoda, hogy a Közép-Nyugati csapat 10 éves rekord szerződéssel kedveskedett a tehetséges irányítónak, mert reményeik szerint a hasonló jó eredményeket a vezérletével még jó pár alkalommal meg fogják tudni ismételni. Az összegeket persze nem szabad feltétlenül és szó szerint készpénznek venni: a bonyolult szerződések és bónusz struktúrák miatt nem feltétlenül üti ekkora összeg a játékos markát (akit a juttatások részletei érdekelnek, annak javasolt például a spotrac.com oldalon elmélyedniük).

Külön érdemes megjegyezni, hogy a fent már említett történelmi rekordokat halmozó Tom Brady Mahomes-nál jóval kevesebbet keresett az elmúlt években, akár jelenlegi, akár korábbi csapatáról is volt szó. Sikerének azonban szerény igényei - már amennyiben 20-25 millió dolláros éves fizetést lehet ennek nevezni - szerves részét képezik. Viszonylag alacsonyabb fizetése a csapatainak a szintén említett salary cap szabályok miatt lehetővé tette, hogy a többi posztot a korábbiaknál jobb játékosokkal töltsenek fel, hiszen azoknak magasabb fizetést tudtak adni. Ezáltal pedig Brady hét alkalommal is győzelemre tudta vezetni csapatát, ami egészen egyedülálló a liga történetében.

Az egy játékosra jutó medián fizetés egy év során 860 000 dollár környékén van.

Bár ez jóval kisebb, mint az említett rekordok, még az átlagos amerikai jövedelmekhez képest is elérhetetlen álomnak tűnik. A tipikus játékos azonban csak három évet tölt az NFL-ben aktív játékosként, és utána a sérülések miatt akár szintén százezres orvosi számlákat kell fizetnie. Sok sportoló a ligából az élete végéig küzd az agyrázkodások következményeivel, amely miatt az NFL-t már számos kritika érte az utóbbi években. Az ESPN csodálatos 30 for 30 dokumentumfilm sorozatának erre vonatkozó részében azt is elárulják, hogy az aktív sportolói karrier végét követő pár évben a játékosok közel kétharmada kénytelen csődöt jelenteni. A megdöbbentő statisztika a csillagászati fizetések tudatában még rejtélyesebb.

Azonban az NFL-ben játszó sportolók többsége olyan fiatal srác, aki nehéz körülmények közül érkezett, soha senki sem tanította meg őket a pénzzel bánni, és a hirtelen rájuk szakadó rengeteg pénz miatt könnyen elveszítik az önkontrollt. Drága sportautókat és luxustermékeket vásárolnak.

A net tele van olyan videókkal, ahol az alig 1-2 éve komoly szerződést kapó játékosok édesanyjukat lepik meg egy új terepjáróval, vagy lakóparki házakkal.

Amari Cooper édesanyja a fiától kapott luxusterepjáróval és házzal (instagram.com/amaricooper9)

A valóban gyönyörű gesztus mögött azonban gyorsan apadó bankszámlák vannak. Az élettapasztalattal alig rendelkező huszonéves srácokat sok régi ismerősük keresi meg úgymond kockázatmentes vállalkozási lehetőségekkel, és a holtszezonban a barátok száma is valahogy megszaporodik, ha bulizni vagy étterembe kell járni. A számlát pedig mindig a sportág aktuális csillaga fizeti a régi haverok számára is.

Néha maguk a játékostársak hajszolják bele egymást a féktelen költekezésbe. A már említett Dallas Cowboys-nál zajlott le néhány éve egy legendás vacsora, amit a legdrágább steakházban tartott a támadóegység. Az egyik újonc, Dez Bryant összeveszett egy veterán játékossal, és mivel az első közös vacsorát a hagyomány szerint a kezdőknek kellett fizetni, a régiek csúnya bosszút álltak rajta. Csak úgy repkedtek a levegőben a homár és steak rendelések, többen külön kértek az otthon maradtaknak elvitelre is a finomságokból. Idővel, ahogy a hangulat a tetőfokára hágott, rengeteg palackot kértek a lehető legdrágább borokból és konyakokból.

Végül megérkezett a számla: 55 000 dollárról, amit egyes források szerint Bryant egyedül fizetett ki, mások szerint csak a nagy részét.

Akárhogy is történt, az biztos, hogy mintegy 30 jól megtermett ember egyetlen este alatt képes volt elszórni annyi pénzt, amennyiért egy átlagember a tengerentúlon egy egész éven át gürizik.

Joggal merül fel a kérdés, hogy ilyen gigantikus stadion költségek, féktelen zabálások és őrületes fizetések mellett honnan is érkeznek a bevételek?

A válasz az NFL zseniális marketingjében, a kiváló pénzelosztási és ösztönzési struktúrájában, továbbá a nem kis részben a salary cap-en alapuló esélykiegyenllítő rendszerben rejlik,

ami által szinte mindig izgalmas a meccsek és a szezonok végkifejlete, ami az egyéb olyan profi sport bajnokságokról, mint például a Forma-1, vagy a Bajnokok Ligája nem mindig mondható el.

A legnagyobb bevételt természetesen a TV közvetítési jogok adják. A három nagy hálózat, vagyis az NBC, a CBS és a Fox egyenként is mintegy 3 milliárd dollárt fizetnek évente a hétvégi meccsekért , és ebben a rendszeresen megtartott csütörtök és hétfő esti mérkőzések még nem is szerepelnek. Egyes források szerint ezek az összegek ráadásul jóval az infláció felett is nőnek minden évben a szerződésekben rögzített módon körülbelül 7%-kal. A csapatok természetesen visszakapnak ebből az összegből. Ez mindenkinek megéri, hiszen az NFL-t rengetegen nézik: minden idők 20 legnézettebb TV-s programjából 19 egy-egy Super Bowl közvetítés volt, ilyenkor a szó legszorosabb értelmében a fél ország a nagy döntőt követi a képernyőkön keresztül, de még az alapszakasz során is minden egyes meccs sok milliós, esetenként 10 milliós nagyságrendű nézővel büszkélkedhet.

Egyes becslések szerint az NFL teljes bevétele meghaladhatja a 25 milliárd dollárt 2025-re, a pandémia miatti visszaesés után gyorsan felépülve. Bár az amerikai piac hatalmas és nagyon tőkeerős, ennek is megvannak a korlátai, illetve a növekedési ütemnek is van plafonja. Emiatt a liga egyre inkább a nemzetközi piacok felé kacsintgat.

Az amerikai focinak már most százmilliós nagyságrendű követője van az Egyesült Államokon kívül,

és a becslések szerint csak Magyarországon hat számjegyű nézőszáma van a Super Bowl-nak az éjszakai időpont ellenére.

Tom Brady a Kínai Nagy Falon népszerűsíti az amerikai focit 2019-ben (NFL China)

Az NFL hosszú évek óta tart Londonban mérkőzéseket, ahol mindkét csapat átrepüli az Atlanti-Óceánt, hogy az európai drukkerek is előben láthassák az akciódús mérkőzéseket. Eleinte évente csak egy-egy ilyen alkalom volt, de mostanra mát három meccs is van az Egyesült Királyság fővárosában évente. Szintén előfordul, hogy Torontóban, vagy Mexikóvárosban rendeztek mérkőzéseket. Jövőre állítólag Németországban is lesz egy meccs, és még az sem kizárt, hogy London önálló franchise-t kap majd, ami alapvető mérföldkő lenne az NFL történelmében.

