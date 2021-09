Zsiday Viktor szerint a koronavírushoz hasonló csapások érhetik az emberiséget

A bejegyzés első részében Zsiday arról elmélkedik, hogy vajon mennyi lehet a hosszabbtávú „egyensúlyi” magyar kamatszint – habár nem hisz az egyensúlyban, mert olyan valójában a piacokon sosincs. Másként feltéve a kérdést: hol kellene lennie mondjuk az 5 vagy 10 éves magyar állampapírnak (az előbbi kb. 2,5, az utóbbi kb. 3 százalékos éves hozamot biztosít jelenleg)?

Zsiday szerint a régiónkban uralkodó inflációs nyomás nem csak ideiglenes, hanem a szűk munkaerőpiac, túlfűtött gazdaságok miatt valószínűleg egyre erősödő lesz. A korábbi, szinte folyamatos forintgyengülés miatt felerősödtek az inflációs várakozások is, és a magas bérnövekedéssel együtt nehéz nem azt gondolni, hogy 3-4 százalékos infláció szinte automatikusan képződik a magyar gazdaságban – még akkor is, ha a forint stabil... ebből persze következik az is, hogy a forint gyengülése a következő időszakban nem megengedhető. A forint gyengeségének megállításához 2-2,5 százalékos kamatszint valószínűleg minimum szükséges már most is, de mivel 2022-23-tól a fejlett világ munkaerőpiacán is szűkösség lehet (2019-ben, a koronavírus előtt már 40-éves mélyponton volt a munkanélküliség a nyugati országokban, és ebben a koronavírus is csak rövid törést hoz Zsiday szerint, hamarosan visszakerülünk ugyanebbe a helyzetbe, ahol már bérnyomás lesz USA-ban, és később Európában is), ezért ott is kamatemelésre lesz szükség, amit valószínűleg le kell követnünk.

Emellett az állami szabályozással elnyomott árak (pl. áramár, szemétdíj, vízdíj stb.) is inflációs robbanással fenyegetnek idehaza – minél tovább halogatjuk ezek helyreállítását, annál inkább. Továbbá ott van a 2022-es választás is mint óriási kockázati tényező: a kiélezett, polarizált politikai helyzetben nem nehéz elképzelni, hogy komoly feszültségek lesznek (képzeljük el a Capitolium ostromához vezető hangulat mit eredményezne hazai körülmények között!), ami a kockázati prémiumok növekedésén keresztül ismét magasabb kamatszintet kívánna meg.

A szakember ezek után kiemeli, hogy Magyarországon éppen most akarunk egy hatalmas minimálbéremelést is lezavarni, ami szintén nagyot lódíthat az infláción.

Mindezeket nehéz összegezni, de egészen biztos, hogy a jelenlegi 2,5-3 százalékos hosszú állampapírhozamokban ebből nem sok minden van beárazva Zsiday szerint. Ezt a gondolatmenetet Zsiday azzal zárja, hogy számára sokkal magasabb hosszú hozamokra lenne szükség, hogy a magyar állampapír vonzó legyen.

A következő téma a blogposztban, hogy "mi a világ legnagyobb trendje jelenleg?" Talán a greenwashing - kezdi a gondolatmenetet Zsiday. A befektetők az elmúlt hetekben számtalanszor találkozott a legszennyezőbb, legkártékonyabb cégek alig álcázott PR-cikkeivel, amiben a végtelen hulladékot generáló, kifejezetten egészségre káros cukrositalgyártóktól kezdve az olajcégeken át a konferenciaszervezőkig és ingatlanbefektetőkig számos vállalat írja le, hogy ők mennyire törekszenek a klímasemlegességre, a körforgásos gazdaságra, karbonneutralizációra, meg egyéb varázsszavakra. Ebbe a körbe tartozik az ESG-scoring teljesen egyértelmű megbuherálása is, aminek következtében ép ésszel felfoghatatlan cégek kerülnek be a „fenntartható”(nak mondott) portfóliókba.

Zsiday úgy van ezzel, mint az angol humorral: érti, csak nem szereti. Érti, hogy most hirtelen mindenki nagyon zöld akar lenni, és azt is megérti, hogy senki nem azzal akar előjönni, ami az igazság: a világ úgy lesz zöldebb, ha az emberek kevesebbet fogyasztanak, sőt a zöld átmenet mindenkinek nagyon sokba fog kerülni. Nyilván kevésbé vonzó ez az üzenet, mint zöld szósszal nyakonönteni a működő, szennyező, fenntarthatatlan modellt.

Ha a zöld fordulat komoly, az a legtöbb cégnek is profitcsökkenést hoz!

A koronavírus eredete kapcsán egyre erősödik a gyanú, hogy valójában ez az egyik, ha nem a legnagyobb ember által generált katasztrófa. Ami még ennél is rosszabb, hogy valójában szerencsések vagyunk, hogy egy ennyire „béna” vírus esett a nyakunkba valószínűleg hanyagság és ostobaság miatt (hab a tortán, hogy a legújabb hírek szerint részben amerikai pénzből is finanszírozták a denevér-koronavírusok DNS-manipulálását Vuhanban). A valódi rossz hír pedig az, hogy ebben az évszázadban valószínűleg újabb hasonló csapások jöhetnek. Ahogy az ember egyre jobban belenyúl a természetbe, egyre nagyobb az esélye a váratlan katasztrófáknak, és a koronavírus a potenciálisan elképzelhetőkből egy egészen gyenge valami (a biológia fegyverek elszabadulásán túl a nukleáris veszély, egy kibertámadás, vagy akár egy nagyon erős napkitörés is sokkal nagyobb káoszt okozhat, mint a koronavírus).

Ennek talán annyi a befektetési vonzata, hogy valószínűleg a kockázatot erősen alulárazzuk mindenhol.

Címlapkép: Getty Images