Megállíthatatlan a tőzsdei úthenger, de nagyon kell most figyelni az öt óriást

Köszönhetően a rekordszintű lakossági aktivitásnak az S&P 500 index töretlenül emelkedik 2021-ben. Ennek egyik jele az 50 napos mozgóátlag alatti zárások totális hiánya, a másik pedig az idei 54 alkalom, amikor élete csúcsára emelkedett a vezető amerikai index. Mindkét paraméter nagyon hasonlít 1995-re. Van azonban az idén egy veszélye is a folyamatnak, ami nem más, mint a hatalmasra nőtt öt vezető technológiai vállalat kiemelt indexsúlya.

Töretlen rali

Ha a 2000 és a 2002 közötti technológiai buborék kipukkanását és a 2008-2009-es jelzálogpiaci válságot csak kétszer néhány negyedévig tartó zavarnak tekintjük a rendszerben, akkor elmondhatjuk, hogy immár 39 éve tart az 1982-ben indult amerikai részvénypiaci bika időszaka. Az S&P 500 index így mutat negyedéves gyertyákkal és logaritmusos skálázással 1982 és 2021 között:

A két zöld téglalap az egész 39 éves ciklus eddigi két legerősebb évét (1995 és az eddig eltelt nyolc és fél hónap alapján 2021) mutatja, ha az éven belüli emelkedés töretlenségét és korrekció nélküliségét tekintjük a bika erejének. Ennek a töretlen erőnek az egyik legjobb mérőszáma az, hogy az adott esztendőben hány napon zár az index az 50 napos mozgóátlag alatt. Ebben toronymagasan vezet az 1995-ös év a maga nullás értékével és a 2021-es folyó időszak három gyenge indexzárással. Erről bővebben írtunk két hónapja.

Történelmi rekord dőlhet

Van egy másik kiváló mérőszáma is az adott éven belüli töretlen emelkedésnek, nevezetesen az, hogy hány kereskedési napon ment élete csúcsára az S&P 500 index az éppen vizsgált esztendőben. Ezen ATH (all-time-high) kereskedési napok száma az alábbi módon alakult 1980 és 2021 között:

A mostani 2021-es esztendő egyetlen új S&P 500 ATH-ra van attól, hogy beállítsa 1995 megdönthetetlennek hitt egy éven belüli 55 darabos indexcsúcs-rekordját.

Eddig az 1995-ös és a 2021-es év nagyon hasonlított abban egymásra, hogy - leszámítva néhány két-három napos korrekciót – zsinóron húzták fel a vezető amerikai indexet. Ilyen sok indexcsúcs csak akkor tud lenni, ha nem ugrásszerű emelkedések vannak hevesebb korrekciókkal, hanem pár tized százalékos napi emelkedések futószalagon szállítva. Ez a két év olyan volt, hogy a vevők úthengerként mentek át az eladókon.

Az idei év ikertestvérének tekinthető 1995 így nézett ki napi gyertyákkal az S&P 500 indexben 1994. december 1. és 1995. december 29. között (a narancssárga vonal az ominózus 50 napos mozgóátlag):

A folyó év pedig így mutat 2020. december 1. és 2021. szeptember 13. között (itt is narancssárga vonal jelöli az 50 napos mozgóátlagot):

Esetünkben nagy jelentősége van az 50 napos mozgóátlagnak, ugyanis felfelé terelő indikátorként ez a vezető amerikai index viselkedésének alapvető meghatározója. Az emelkedés hátterében a rekordszintű lakossági aktivitás áll. Augusztus végéig 834 milliárd dollár áramlott be a különböző ETF-ekbe, amely érték így 2021-ben nyolc hónap alatt megdöntötte a 2020-as 763 milliárd dolláros rekordot.

Pár sztár...

Ameddig támaszként tartja ez az 50 napos mozgóátlag az S&P 500-at, addig nincs kérdés, és fennáll az 1995-ös hasonlóság. Ám muszáj feltennünk magunknak azt a kérdést, hogy mi jelentheti a legnagyobb veszélyt a jelenlegi bika trendre? Véleményem szerint ez nem más, mint néhány hatalmasra nőtt technológiai óriás kimagasló indexsúlya. Az Apple, Microsoft, Google, Amazon, Facebook ötösfogata kiválóan teljesített az elmúlt hetekben, amivel rengeteg kisebb részvény gyengélkedését ellensúlyozni tudták.

Sokat elárul az is, ha összehasonlítjuk az öt – egyben legnagyobb egyedi indexsúlyú – részvény ráhatását az S&P 500 index mozgására az öt legkisebb indexsúlyú szektor ráhatásával:

Összesen tizenegy szektor van a vezető amerikai indexben, ebből ötnek a súlya már kisebb vagy ugyanakkora, mint egy adott technológiai óriásé.

Éppen ezért kell kiemelt figyelemmel követni ennek az öt részvénynek az egyedi mozgását az S&P 500 index 50 napos mozgóátlaga mellett.

