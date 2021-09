Begyorsult az esés a kriptovalutáknál, 45 000 dollár alatt a bitcoin

Nem enyhül az eladói nyomás a kriptovaluták piacán, sőt délutánra inkább csak begyorsult az esés, így a bitcoin már 43 000 dollár közelébe is benézett, miután több mint 7 százalékot zuhant ma az árfolyam. Nem meglepő egyébként, hogy a kriptovalutákat is elérte az eladói hullám, hiszen a befektetők világszerte szabadulnak a kockázatos eszközöktől, mint a részvények vagy a nyersanyagok.

Alaposan elromlott a hangulat ma a kriptodevizák piacán, ahogy egy korábbi cikkünkben ma is megírtuk már, az esés mögött több ok is meghúzódik:

Az általános nemzetközi hangulat alaposan elromlott, a befektetők szabadulnak a részvényektől és a nyersanyagoktól is. A hongkongi tőzsde ma több mint 3 százalékot zuhant, miután a befektetőket aggasztja az Evergrande esetleges csődje, ami továbbgyűrűzhet a pénzpiacokon. Európában is nagyobb esést látni, a német tőzsde 2,6 százalékot esett, míg a francia index 2,5 százalékot gyengült.

A több kriptovaluta grafikonja alaposan elromlott a mai eséssel, a bitcoin árfolyama például a technikai szempontból fontos 45 000 dolláros szint alá esett.

Hétvégi hír, hogy a török elnök, Recep Tayyip Erdogan azt mondta, hogy Törökország „háborúban áll a kriptovalutákkal”. A török központi bank április közepén tilalmat rendelt el a kriptopénzfizetésekre, megakadályozva a helyi cégeket abban, hogy digitális eszközökkel bonyolítsanak tranzakciókat. Döntésük fő okaként a szabályozási bizonytalanságot, a rendkívül magas volatilitást és a bűnözést jelölték meg.

Múlt héten az SEC vezetője, Gary Gensler széleskörű szabályozást javasolt a kriptovalutákra vonatkozóan. Egy új interjúban, amelyet Gensler keddi kijelentései előtt rögzítettek, David Marcus, a Facebook egyik vezetőja azt mondta a Yahoo Finance-nak, hogy a stabilcoinok "valószínűleg" további szabályozást igényelnek, amelynek a fogyasztóvédelemre, valamint az illegális kifizetések, például a pénzmosás megelőzésére kell összpontosítania. Marcusnak kulcsszerepe van technológiai óriás hamarosan induló digitális pénztárcájában, amelyet Novinak hívnak.

A legfontosabb és legnagyobb piaci kapitalizációjú kriptopénz, a bitcoin árfolyama 7 százalékot veszített.

Az ethereum árfolyama 8 százalékos mínuszban van.

A kisebb kapitalizációjú kriptodevizák közül az XRP árfolyama 11,3 százalékkal került lejjebb, a bitcoin cash árfolyama 9 százalékkal került lejjebb, a litecoin árfolyama 9,8 százalékkal került lejjebb. Az ethereum classic árfolyama 10,3 százalékos mínuszban van, míg a dash árfolyama 9,3 százalékos mínuszban van a legutolsó záróárfolyamához képest.

Címlapkép forrása: "VLADYSLAV SODELfacebookcom/sodel.vlad +380504460796"