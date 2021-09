Beszakadtak a tőzsdék, ez egyre csúnyább

A délután első felében továbbra is kedvezőtlen hangulat uralkodik a tőzsdéken, a BUX is már több mint 2 százalékos mínuszban van. Közeledünk eközben az amerikai piacnyitáshoz is, és a határidős indexek állása alapján a tengerentúlon is hasonlóan gyenge hétkezdés várható, a Dow Jones 1,9 százalékos, az S&P 500 1,6 százalékos, míg a Nasdaq 1,1 százalékos mínuszban nyithat.