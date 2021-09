Katona Bence: A tőkefinanszírozás cégek életét menti meg

Tőkefinanszírozással ötletfázistól egészen a nagyvállalati méretekig tudunk hagyományos, valamint válságkezelő befektetéseket megvalósítani - kezdte előadását Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója, aki az elmúlt időszakról három fontos fejleményt emelt ki:

Koronavírusjárvány. A pandémia nem várt kihívásokkal szembesítette a vállalkozásokat, veszélybe került a napi működés, csökkent a fejlesztések száma. 2020 harmadik negyedévében a gazdasági szereplők által új fejlesztések volumene 11%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest

A pandémia nem várt kihívásokkal szembesítette a vállalkozásokat, veszélybe került a napi működés, csökkent a fejlesztések száma. 2020 harmadik negyedévében a gazdasági szereplők által új fejlesztések volumene 11%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest Mentőprogramok . A tavalyi pandémia hatására jelentős összeget mozgósítottunk, így korábban jól prosperáló vállalkozásokat mentettünk meg a csődtől, külföldi tulajdonba kerüléstől.

. A tavalyi pandémia hatására jelentős összeget mozgósítottunk, így korábban jól prosperáló vállalkozásokat mentettünk meg a csődtől, külföldi tulajdonba kerüléstől. Gazdaság újraindítása. A válság rávilágított, hogy az új kihívásokra egy növekedési és felvásárlási stratégia is megfelelő válasz lehet.

Összességében úgy értékelte

az elmúlt 1,5 év bebizonyította: tőkefinanszírozás nemcsak a fejlődésben, hanem a válságkezelésben is fontos, aktív szerepet tud nyújtani.

Ezt követően a vezérigazgató összefoglalta a kockázati tőkealapkezelő tevékenységét. Többek között kiemelte, hogy a startup üzletágban 400 befektetés valósítottak meg, így a Hiventures a legaktívabb kockázat kezelők közé került be és már 80 esetben vontak be második körös befektetést külső befektetőktől. 2019-ben indult el a KKVPRO üzletág, hogy a magyar kkv-kat tudják támogatni tőkefinanszírozással. 2020-ban pedig már az INVESTPRO üzletág létrehozásával a vállalkozói életszakasz legutolsó, legérettebb rétegét tudják elérni.

Összesen már 50 milliárd forintot fektettek be magyar vállalkozásokba.

A Hiventures csapata már 120 főből áll és további komoly ambícióik vannak, jelenleg a portfóliójába több mint 370 ütemesen fejlődő vállalkozás tartozik.

Úgy értékelte a piacot, hogy rekord sebességgel növekedett ez az iparág, a tőkefinanszírozási megoldások. Mindez az MFB programoknak, a Hiventures belépésének és a többi szereplő bevonásának köszönhető - vélekedett.

Továbbra is aktív szerepvállalás a cél, társbefektetői szerepben, a szándék, hogy közösen fejlesszék ezt az ökoszisztémát.

Kiemelte: a technológiai cégek jövője biztosított, ugyanis az innovatív vállalatok finanszírozására is nagy hangsúlyt kívánnak fektetni.

Katona Bence előadása. Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Katona Bence előadását követően Nicholas J. Kabcenell, a Structured Capital Partners társalapítója osztott meg gondolatokat előadásában a magántőke finanszírozás régióban megfigyelhető trendjeiről, nem banki szempontok alapján. A befektetések méretét tekintve Lengyelország az egész kelet-közép-európai régióból kiemelkedik és a szakember várakozása szerint ez a tendencia egyhamar nem is dől meg. A következő komoly potenciállal rendelkező országcsoport a balti államok és Románia. Prezentációjában arra is kitért, hogy milyen folyamatok várhatóak a banki finanszírozás vs. magántőke finanszírozás tekintetében. Szerinte a magántőke finanszírozások komoly lehetőség előtt állnak a kkv-szektorban, amelyet jellemzően inkább elhanyagolnak a bankok.

Magyarországról szólva kiemelte az MNB és az MFB, valamint a kereskedelmi bankok hagyományosan fontos finanszírozói szerepét. A létrejött vállalkozói tranzakciók számában Magyarország az élen jár a régióban, az értékben viszont nem, mivel a befektetések jelentős része a cégek korai fázisában valósul meg.

Fotó: Mónus Márton/Portfolio

A képre kattintva galéria nyílik:

Címlapkép forrása: Mónus Márton/Portfolio