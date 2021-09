Pluszban zártak a tengerentúli tőzsdék

Európában továbbra is jó a hangulat a tőzsdéken, a DAX és a CAC is 0,8 százalékos pluszban áll, míg a FTSE 0,1 százalékkal került feljebb, és láthatóan felülteljesítő a mezőnyben a magyar tőzsde, ahol az OTP teljesít jól ma, de a Waberer's papírjai is raliznak.

Emellett ma jól szerepelnek a bankok és az autógyártók is, a Renault papírjai már több mint 2 százalékkal emelkedtek, de a Daimler és a Wolkswagen is 1 százalék feletti pluszban áll.