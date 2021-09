Vegyes a kép az amerikai piacokon

Nemcsak a politika miatt figyel a napokban Berlinre a világ, hanem az elektromos autók rajongói és a Tesla befektetői is ide vetik vigyázó szemeiket. Október 9-én egy nagyszabású fesztivál során nyitja meg ugyanis hivatalosan a német főváros vonzáskörzetében található gyárát az Elon Musk vezette cég. Bár az átadás csúszott, az üzem indulása tovább növelheti a Tesla részesedését az európai piacon, ahol amúgy is nagy sikereket ért el a vállalat az elmúlt években, például Norvégiában a Model 3 a legtöbbet eladott autó, nemcsak az elektromos, hanem az összes személygépjármű között. A hazai vásárlók, akiknek szeptemberre ígértek szállítást, ma már arra panaszkodnak, hogy a cég értesítése szerint jó ha decemberre megkapják nagy izgalommal várt autóikat. A berlini gyár a hasonló lemaradásokat is orvosolhatja. A befektetők pozitívan reagáltak az elmúlt napokban a Tesla körüli hírekre, és pénteken az árfolyam ki is tört, ami egy újabb középtávú trend indulását is könnyen jelentheti. A jó hangulatot az elektromos autógyártóknál több kisebb, akár még egyetlen eladott autóval sem rendelkező ágazatbeli vállalat részvényének a piaca is felhasználta az emelkedésre. A technikai elemzés segítségével ezek kilátásait is megvizsgáltuk.