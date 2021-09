Nagy esés után próbálnak magukhoz térni a tőzsdék

Mérsékelt emelkedéssel nyitottak az európai tőzsdék, a DAX 0,7 százalékos emelkedése mellett, a CAC 0,8 százalékkal került feljebb, míg a FTSE 100 0,4 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,5 százalékkal, míg a spanyol index 0,7 százalékot emelkedett. Ezzel valamelyest visszapattantak az európai tőzsdék a tegnapi csúnya esésből, de a befektetők továbbra is kiemelten figyelik az amerikai állampapírhozamok alakulását. Ami szintén említést érdemel, hogy Európában a világ számos jegybankára, köztük Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke és Andrew Bailey, a Bank of England elnöke is felszólal az EKB központi banki fórumán szerdán.