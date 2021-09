Vége a hónapnak: csúnyán alakult a szeptember az amerikai részvénypiacon

"Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt" - de Petőfi versével ellentétben a szeptember vége se nem rózsás, se nem zöld a piacokon, sokkal inkább piros. A Dow Jones mai 1,6%-os esésével 4% felett esett vissza szeptemberben, és ugyanez igaz az S&P 500-ra is (amely január óta először esett havi bázison), amely 1,2%-ot esett ma. A Nasdaq is lefordult, 0,4% volt a visszaesés a tegnapi záróhoz képest. Lehet, hogy a befektetők már a hóval takart bérci tetőre figyelnek inkább?

A havi esést meg lehet magyarázni: tapertől való félelem (amely félig be is igazolódott Jerome Powell bejelentésével), a legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő csődközeli állapota, energia- és nyersanyaghiány, kínai lassulás, amerikai államcsőd-veszély - egyszóval a befektetőknek volt okuk az aggodalomra (és talán indokolja a visszaesést a korábbi, talán túlságosan jó hangulat is, amelynek egyszer véget kellett érnie).

A mai napot pedig a jó hírek sem mentették meg: a Szenátuson átment a kormány finanszírozását biztosító törvény. Persze ezzel együtt adóemelésről is vitáznak a felek, és az inflációs aggodalmak továbbra sem enyhültek.