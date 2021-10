Nyersanyag rali ide vagy oda, a kriptovalutákat nem igazán lehet idén megverni

Sok mindent lehet mondani az idei évre, csak azt nem, hogy unalmas lett volna az, amit a világ tőkepiacain láttunk. Kilenc hónap távlatából gyakorlatilag lehetetlen mindent összegezni, ami tőzsdéken történt, de annyi biztos, hogy ha a hagyományos tőkepiaci eszközöket nézzük, akkor az idei év sztárjai a nyersanyagok az eddigiek alapján. Persze az, hogy például az olaj árának meredek emelkedése már lassan a keresleti oldalon is problémákhoz vezet, nem feltétlen jó a piac szempontjából, de az egészen biztos, hogy aki idén év elején valamilyen nyersanyag pozíciót nyitott, az jó eséllyel szép profitban ül most. Utóbbi egyébként igaz jellemzően a részvényekre is, bár a vezető indexek teljesítménye elmarad valamelyest a nyersanyag-ralitól. Mindeközben természetesen a kriptovalutákról sem szabad megfeledkezni, amelyek akármekkora ütéseket kaptak idén Kínától, mégis a legjobban teljesítő befektetéseket tudhatják maguk között, elég csak ránézni a 7. legnagyobb piaci értékkel rendelkező Solanára, melynek árfolyama 9 hónap alatt több mint 9000 százalékkal emelkedett.