Durva energiaválság alakul, elszállt az áram, a földgáz és a szén ára

Globális energiaválság alakult ki az elmúlt hetekben, több fontos energiahordozó és a villamosenergia ára is meredeken emelkedik, az árak emelkedése már nem csak Európára korlátozódik, és több terméket érint, többek között a földgáz, az olaj, a szén és a villamosenergia ára is elszállt. Az okok között többek között az európai gáztárolók alacsony töltöttsége, az európai gázellátási problémák, a koronavírus-járvány utáni kereslet növekedése, illetve az áll, hogy a 2050-es klímasemlegesség elérése miatt számos ország igyekszik visszavágni a szén-, olaj- és gáztermeléssel kapcsolatos befektetéseket és finanszírozást. A helyzeten tovább ronthat, ha a tél a szokásosnál hidegebb lesz, mert akkor a földgázkészletek még jobban megcsappanhatnak, ez pedig az alternatívák, például a szén árát is még magasabbra tolhatja. A helyzetre világszerte reagálnak a vállalatok, több iparágban a termelés visszafogásával, leállításával válaszoltak.

Egy irány van, felfelé

Hamarosan kezdődik a fűtési szezon a Föld északi féltekéjén, a téli szezon előtt az európai földgázszűke dominó-hatást váltott ki a globális energiapiacokon. A folyamat a nyár folyamán nagyon alacsony európai földgázkészletekkel kezdődött, jelenleg pedig már arról beszélhetünk, hogy meredek áremelkedés látszik világszerte az olaj, a földgáz és a szén piacán is, ráadásul egyelőre nem látszanak gyors megoldási lehetőségek vagy nagyobb, rövid távú korrekció jelei. A Brent típusú nyersolaj ára ma már 80 dollár fölé emelkedett, utoljára közel 3 éve állt ilyen magasan. Az év elején több elemző is nagyjából ezt az árszintet jelezte előre, azonban a koronavírus delta variánsának terjedése, és az új mutáció gazdasági teljesítményt korlátozó hatása miatt egyre kevesebben tartották reálisnak, hogy végül 80 dollárig emelkedik az olaj ára.

Az olajár emelkedése mögött alapvetően a visszafogottabb kínálat áll, hiszen az OPEC+ ugyan fokozatosan emeli termelését, és a tervek szerint havonta napi 400 ezer hordóval emeli meg a keretet, de ez egyelőre nem bizonyul elégségesnek. Emellett az amerikai olajkészletek átlag alattinak mondhatóak, és a palaolajtermelők sem jöttek vissza még tömegesen a piacra. További nyomást jelenthet az árak számára, hogy az egyre magasabb gázárak mellett nemcsak a gáz-szén, hanem a gáz-olaj csere is elkezdődött, ami újabb pótlólagos keresletet jelent.

Az északi félteke téli fűtési szezonjának közeledtével azonban a gáz- és áramárak Európában megugrottak, ami a szén iránti keresletet és az árakat is felhajtja már nem csak Európában, de világszerte is, mivel az energiaszektorban az elmúlt hetekben egyre több szenet használtak fel. Ezzel párhuzamosan világszerte gazdasági fellendülés zajlik a tavalyi, Covid által okozott visszaesés után, az energiaigényes iparágak növekednek, ez pedig az árak emelkedésének irányába hat. A kereslet növekedésével párhuzamosan azonban a kínálat visszafogott maradt, mivel az elmúlt másfél évben az új energiaellátásba való beruházások egy része elmaradt, de az árak emelkedése felé hatott az OPEC-országok olajkitermelésének csökkentése, de az augusztus végi Ida hurrikán is, amely egész szeptemberben korlátozta az amerikai Mexikói-öböl olaj- és gázellátását.

Az európai gázválság jó indikátora, hogy a holland TTF és a brit NBP földgázár is meredeken emelkedett az elmúlt napokban, előbbi októberi lejáratának árfolyama tegnap és ma is 11 százalékot emelkedett. Az nem szokatlan, hogy az aktuális határidős termék kifutásakor meredeken emelkedik, a trendet viszont jól jelzi az elmúlt napok árfolyammozgása. A földgáz árának meredek emelkedése az európai ellátási hiánynak is köszönhető, amely helyzet gyorsan átgyűrűzik más országokba és más piacokra, például a szén- és az olaj piacára is. A földgázválság a téli fűtési szezon közeledtével tovább fokozódik, mivel a készletek nem elegendőek a jelenlegi kereslet kielégítésére, nemhogy a hideg évszakban megnövekedett keresletre való felkészüléshez. A helyzeten még az is ronthat, ha a tél a szokásosnál hidegebb lesz, mert akkor a földgázkészletek még jobban megcsappanhatnak.

A szén ára is jelentősen megugrott az elmúlt hónapokban, amely szintén a gazdaság kilábalásnak köszönhető, illetve a megugró ipari aktivitásnak és az ezzel járó energiaéhségnek. Emellett a gázárak emelkedése miatt megindult az áramtermelésben is egy szén-gáz csere. Ez azt jelenti, hogy annyira magas a földgáz ára, hogy még a szén-dioxid-kvóták drágulása mellett is megéri visszakapcsolni a szénerőműveket a termelési folyamatba. Az is segíti az áremelkedést, hogy a kínálat meglehetősen szűkös, hiszen a 2050-es klímasemlegesség elérése miatt számos helyen akadályokba ütközik a finanszírozás vagy nem akarnak új projekteket indítani a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése miatt. Ezzel szemben áll egy erős globális kereslet, amit nem könnyű kielégíteni.

Németországban például – részben a szélcsendes tavaszi időjárás miatt – az idei első félévben a szén aránya az energiamixben 27,1 százalékra emelkedett 20,8 százalékról. A szén és szélenergia után pedig a földgáz volt a harmadik legfontosabb energiaforrás.

Az áremelkedés egyáltalán nem európai jelenség: az ázsiai cseppfolyósított földgáz (LNG) novemberi szállításra vonatkozó spot ára több mint 32 dollárra emelkedett, ami minden idők harmadik legmagasabb árfolyama, derült ki az S&P Global Platts kedden közzétett adataiból. Az S&P Global Japan-Korea-Marker (JKM) árfolyama, amelyet egyre gyakrabban használnak az ázsiai spot szállítmányok referenciaértékeként, 32,2 dollárra emelkedett kedden, 3,3 dollárral magasabbra hétfőhöz képest, vagyis egy nap alatt több mint 11 százalékot emelkedett az árfolyam.

Megvédeni az embereket

A földgáztárolók szintje tíz éves mélyponton van a téli fűtési szezon előtt, a földgáz ára pedig meredeken emelkedik, az európai kormányoknak azonban csak relatíve korlátozottak a lehetőségeik a gázválság enyhítésére. Több európai kormány is ígéretet tett arra, hogy megvédi a legkiszolgáltatottabb fogyasztókat, többek között

az Egyesült Királyságban energiaár-korlátozást vezettek be, amely továbbra is érvényben van,

Spanyolországban pedig ideiglenes adócsökkentést vezettek be az áramárakra.

Egyes fogyasztói csoportok védelme az áremelkedésektől azonban nagyobb nyomást gyakorolhat a többi gáz- és áramfogyasztóra, beleértve az ipart is.

Keresletcsökkenés, hangsúlyeltolódás

A magas, és emelkedő árak már elkezdték kifejteni a hatásukat a keresletre, nyilvánvalóan nem a lakossági piacon, hanem a villamosenergia-termelőknél és a nehéziparnál. Csak néhány példa az elmúlt napokból, hogyan reagálnak a vállalatok az áremelkedésre:

Svédországban, az EU egyik olyan tagországában, amely a blokk legzöldebb villamosenergia-mixével rendelkezik, ahol a vízenergia, az atomenergia és a szélenergia dominál, az elmúlt hetekben a rekord áramárak miatt a karlshamni fűtőolajerőmű is leállt, noha az országban nincs áramhiány.

A fémötvözeteket gyártó Ferroglobe ma jelentette be, hogy a magas energiaárak miatt ideiglenesen leállította két kemencéjét a spanyolországi üzemében. A Ferroglobe az árcsúcsok idején csökkentette a termelést, és néhány megrendelést átirányított a szomszédos országokban lévő üzemeibe, ahol az energiaköltségek alacsonyabbak voltak.

A belga székhelyű Nyrstar csökkentette a cinktermelést a hollandiai Budel-Dorpleinben lévő kohójában.

A helyzet súlyosságát jól szemlélteti, hogy a brit áramszolgáltató, a Drax az ország utolsó két széntüzelésű erőművét a bezárásra kitűzött 2022-es határidőn túl is működtetheti, ha a kormány arra kéri, hogy az energiaválság közepette tartsa őket üzemben, nyilatkozta a héten Will Gardiner, a Drax vezérigazgatója.

Az Eurometaux iparági szövetség már arra figyelmeztet, hogy az emelkedő árak miatt a fémgyártók a régióból máshová helyezhetik át tevékenységüket.

A közművek - ahol csak lehet - inkább szenet és más tüzelőanyagot használnak a villamosenergia-termeléshez a földgáz rovására, ami egy újabb problémát generál: a szén fokozott felhasználása a villamosenergia-mixben közvetlen ellentétben áll az Európai Unió és az Egyesült Királyság azon törekvésével, hogy 2050-re elérjék a nettó zéró kibocsátást.

"Az iparban látható termeléskorlátozások és leállások csökkentik az energiahordozók iránti keresletet, ami segít korlátozni az árak további emelkedését. A gázról szénre való átállás az európai energiamixben szintén csökkenti a gázkeresletet, de ezt ellensúlyozhatják a megnövekedett kibocsátási árak, amelyek a gázra történő visszaváltásra késztethetik a vállalatokat" - írta a héten Alex Froley, az ICIS munkatársa.

Az energiahordozók felhasználásának eltolódására egy másik példa, hogy az Egyesült Királyság, amely vállalta, hogy 2024 októberéig fokozatosan kivonul a széntüzelésű energiatermelésből, a hónap elején kénytelen volt beindítani egy készenléti állapotban lévő régi szénerőművet, hogy kielégítse az áramigényét. Ebben a hónapban eddig a szén részaránya a brit villamosenergia-mixben - bár 3 százalék alatt van - több mint kétszeresére nőtt a tavaly mért 1 százalék alatti részarányhoz képest.

Az energiaárak meredek emelkedése miatt azok a vállalatok, amelyek nagy áram- vagy földgázfelhasználók, már Európa-szerte elkezdték visszafogni működésüket, ami a Covid-járvány utáni gazdasági kilábalást is veszélyezteti. Az érintett szektorok között van többek között a műtrágya- és ammóniagyártás is. A CF Industries, a hidrogén- és nitrogéntermékek gyártója a múlt héten közölte, hogy a magas földgázárak miatt leállítja működését az Egyesült Királyságban található Billingham és Ince gyártási komplexumaiban. A billinghami üzemben szén-dioxidot állítanak elő, ami az élelmiszeripar számára alapvető fontosságú, ezért a brit kormány rövid távú megállapodást kötött a vállalattal, amely az Egyesült Királyság CO2-mennyiségének 60 százalékát állítja elő, hogy biztosítsa a vállalkozások folyamatos ellátását.

Címlapkép: Angel Garcia/Bloomberg via Getty Images