Alaposan meglódult a bitcoin, újra 1000 milliárd dollár fölött a kriptopénz piaci értéke

Ted Budd képviselő, a kriptopénzek régi támogatója és a Congressional Blockchain Caucus tagjának kérdésére, hogy a SEC tervezi-e, hogy követi Kína példáját a kriptopénzek betiltásában egy leendő központi banki digitális valuta (CBDC) javára, Gensler azt mondta:

Nem, ez a Kongresszuson múlik

Gensler állítása, miszerint a SEC nem tervezi a kriptovaluta betiltását, tükrözi Jerome Powell jegybankelnök múlt heti hasonló megjegyzéseit, amikor a központi bank vezetője a képviselőház pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottsága előtt azt mondta, hogy a Fed "nem tervezi a 2 200 milliárd dolláros eszközosztály betiltását".

A keddi négyórás meghallgatás során Genslert a kriptopénzekről, a stablecoinokról, a tőzsdék szabályozásáról és a decentralizált pénzügyekről (DeFi) faggaták.

Gensler többnyire megismételte a kriptopénzek szabályozásával kapcsolatos korábbi gondolatait, többek között azt, hogy a tőzsdéknek "jönniük és regisztrálniuk kell" a SEC-nél; hogy a stabilcoinok potenciális rendszerszintű kockázatot jelentenek és hogy fokozott szabályozás alá kell vonni őket; valamint hogy a "legtöbb" kriptopénz az értékpapír fogalma alá tartozik.

Gensler azonban azt is kifejtette, hogy miként értelmezi a SEC hatáskörét a kriptoipar szabályozására.

Amikor Jim Himes képviselő arra kérte, hogy adjon "iránymutatást" a kriptószabályozás témájában, Gensler megismételte korábbi álláspontját, miszerint a kriptotőzsdéknek regisztrálniuk kell a SEC-nél, de hozzátette, hogy a decentralizált tőzsdék (DEX) is a szabályozás hatálya alá tartoznak.

Gensler a stablecoinokkal kapcsolatos álláspontját is kifejtette, amelyeket korábban a kripto "kaszinó" "póker zsetonjainak" nevezett. Gensler több kérdésre adott válasza során megduplázta a pókerzseton-analógiát, hozzátéve,

hogy a stablecoinokat rendszerszintű kockázatnak tekinti a gazdaságra nézve.

A jelenleg 125 milliárd dollárnyi stablecoinunk olyan, mint a pókerzsetonok a kaszinóban. Úgy gondolom, hogy ha ez tovább növekszik - és az elmúlt évben körülbelül megtízszereződött -, akkor rendszerszintű kockázatot jelenthet

- mondta Genser.

A nyilatkozatra egy nappal azután került sor, hogy a CoinDesk először számolt be arról, hogy az USDC stabilcoin kibocsátó Circle-t júliusban "vizsgálati idézéssel" látta el a SEC végrehajtó részlege.

A bitcoin árfolyama ma 54 000 dollár fölé emelkedett, jelenleg 5,5 százalékos pluszban áll a jegyzés.

A mai emelkedéssel a bitcoin teljes piaci értéke ismét átlépte az bűvös, 1000 milliárd dolláros határt.

Persze nem csak Gensler (és Powell) kommentjei, hanem az első amerikai bitcoin ETF-fel kapcsolatos optimizmus is fűti a ralit, hiszen nagyon jó esély van arra, hogy az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet két héten belül, október 18-án végre jóváhagyja az első ETF-et.

Yes, the SEC has kicked can on bitcoin ETF approval BUT that is for the physically-backed ones under '33 Act. The futures ETFs filed under the '40 Act (which Genz loves) are very much alive and likely on schedule (we think 75% chance approved in Oct). Here's our odds: https://t.co/cSZ8aDsITl