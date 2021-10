Folytatódik a tőzsdei hullámvasút, ma több jó hír is támogatja az emelkedést

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az amerikai tőzsdéken nagy fordulat játszódott le tegnap, hiszen jelentős mínuszokból végül egy mérsékelt emelkedés alakult ki a kereskedési idő végére, miután úgy tűnik, hogy a demokraták elfogadhatják a republikánusok ajánlatát, akik decemberig meghosszabbítanak a mostani adósságplafont. Amennyiben nem történne megállapodás, akkor október 18-án fizetésképtelenné válhatna az Egyesült Államok, mely jelentős problémákat okozhatna, köztük akár munkahelyek milliói is veszélybe kerülnének. Mindeközben az is javította valamelyest a hangulatot, hogy Putyin elnök szerdán azt mondta, hogy Oroszország több gázt szállítana Európába, ezzel mérsékelve a gázárak emelkedését, amelyek inflációs félelmeket szültek. Ezek után Ázsiában kifejezetten jó hangulatban telt a csütörtöki kereskedés, és a vezető európai indexek is visszapattantak ma.