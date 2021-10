Kritikus időszakhoz értünk a tőzsdéken - Most dőlhet el, hogy merre megy tovább a piac

Az elmúlt 5-6 hétben hatszázalékos eséssel az idei év legnagyobb korrekciója zajlott le az S&P 500 indexben. A nagy kérdés most az, hogy ez valóban csak egy korrekció-e, vagy maga a trendforduló. A mai írásban öt, a mostanihoz hasonló induló sémájú múltbeli esetet vizsgálunk meg.

Korrekció, vagy trendforduló?

A nyolc és fél hónapon át extrém erős bika évet produkáló amerikai részvénypiacon markáns átalakulás szemtanúi lehetünk az elmúlt hetekben. Az egész 2021-ben mágikusan tisztelt 50 napos mozgóátlag szeptember 20-án elesett az S&P 500 indexben, és azóta alapjaiban változott meg a piac viselkedése.

Az idei esztendő korábbi békés szakaszait többször jellemezték olyan többhetes időszakok, amikor nem volt egyszázalékosnál nagyobb indexmozgású nap. Mostanában pedig szinte nincs is olyan nap, amelyikben ne lenne egyszázalékosnál nagyobb indexmozgású óra. Ezt a megváltozott piaci karakterisztikát jól mutatja a napi gyertyás S&P 500 grafikon 2021. január 4. és 2021. október 6. között:

A narancssárga vonal az eddigi védőháló 50 napos mozgóátlag, míg a lime színű vonal az új potenciális piaci védőháló, a 200 napos mozgóátlag (innentől kezdve minden charton ugyanígy jelöljük). A sok ezer milliárd dolláros kérdés pedig nem más, mint hogy amit most látunk, az vajon pusztán csak a 2021-es év eddigi legnagyobb korrekciója, vagy pedig az egész koronavírus mélypontjától tartó indexduplázást hozó trend megfordulása.

Piszok jó dolog lenne tudni a választ erre a következő hónapok részvénypiaci mozgásait meghatározó kérdésre, ám ezt most senki sem láthatja előre. Van viszont egy olyan tényező az előttünk álló hetekben, illetve felgyorsuló események esetében napokban, ami jó eséllyel november közepéig egy igazi bika-medve piaci teszteredményt fog adni a folyamatokról. Ez az S&P 500 index viselkedése a 200 napos mozgóátlagának a tesztelésekor (természetesen, ha lesz ilyen esemény)

A piac nagyon sokféle módon képes visszatesztelni egy kimagaslóan bika üzemmód után a saját 200 napos mozgóátlagát. A sokszínűségből azonban van öt olyan mintázat, amely az év hátralévő részében is előfordulhat. Ez az öt mintázat sorban a leginkább bika reakciótól a leginkább medvéig a következő:

Olyan erős a bikapiac, hogy az eddig támaszként szolgáló 50 napos mozgóátlag elesése után le sem esik a 200 napos mozgóátlagig, hanem fordul és irány az új élete csúcsa.

Az index ugyan megteszteli a 200 napos mozgóátlagot, ám innen heves fordulatot mutat be, és főnixmadárként feltámadva emelkedik tovább.

Az index akár többször is megteszteli a 200 napos mozgóátlagot, ám az megtartja, és ha nem is gyorsan és nem is könnyen, de folytatódik az emelkedés.

Az index a 200 napos mozgóátlagról visszapattan az 50 napos mozgóátlagig, ahonnan lefordul, majd második alkalommal már elesik a 200 napos mozgóátlag is. Alacsonyabb csúcs, alacsonyabb mélypont mintázattal kezdetét veszi az esés, megérkezik a piacra a medve.

Az index azonnal átesik a 200 napos mozgóátlagon, és heves zuhanásba kezd. A bika érája után instant módon érkezik meg a „700 kilós” grizzly medve.

Nézzünk meg mind az öt típusra egy múltbeli mintát az 1973 és 2018 közötti évekből.

Az instant erő piaca, az egészséges korrekció után új csúcsokkal (2017)

Az 50 napos mozgóátlag alá esésből érkező gyorsan folytatódó bikapiacra kiváló példa a 2017-es év, amikor Donald Trump elnökségével (és adócsökkentésével) barátkozott meg a piac sokkal jobban, mint azt sokan előzetesen várták. Az ominózus év így nézett ki napi gyertyás grafikonon:

Eddig sok a hasonlóság idén a négy évvel ezelőtti augusztusi korrekcióhoz. A 2017-es évben összesen 16 napot zárt az 50 napos mozgóátlag alatt az S&P 500 index, idén eddig 12 napot. Akkor az augusztusi 3 százalékos korrekció volt az év legnagyobb esése, most (eddig) ez az őszi 5,9 százalék. Igaz a korrekciót megelőzően 2017-ben 11 százalékos pluszban volt a piac, míg idén 21 százalékosban. A 2017-es mintázat követéséhez arra lenne szükség, hogy napokon belül menjen vissza az index az 50 napos mozgóátlaga fölé, és két-három héten belül lássunk új csúcsot.

A főnixmadárként feltámadó piac esete (1997)

Az 1997-es évet két bivalyerős bika esztendő előzte meg az amerikai részvénypiacokon. Ezután az adott év első kilenc hónapja is elementárisan erősre sikeredett. Az 1995-ös évkezdethez képest tizenegy negyedév alatt duplázott az S&P 500. Éppen ezért várták sokan azt, hogy az októberi kezdetű, a dél-kelet-ázsiai tőzsdéket és devizákat elpusztító válság majd az USA piacait is magával rántja. Nem így történt. Íme az 1997-es S&P 500 index napi gyertyákkal:

A kék karikával jelölt két októberi nap tankönyvi esete a bivalyerős piaci reakciónak egy masszívan medve olvasatú külső hírre. A 200 napos mozgóátlag tesztelése úgy zajlott le, ahogy a királylány meséjében (vinnie kellett ajándékot meg nem is stb.) történt. Tulajdonképpen pontosan leesett az index a kritikus szintig, ám azonnal vissza is pattant. Ott is volt, meg nem is, mert az egész folyamat csak pár óráig tartott. Sőt, az egész korrekció alsó 5 százalékában (855 és 900 pont között) csak ezt a pár órát töltötte el a piac.

Egy hasonló főnixmadárszerű történés az előttünk álló hetekben most is a bikát erősítené meg.

A se nem bika, se nem medve birodalma (2018)

Az első bivalyerős esetet bemutató 2017-es év után egy hevesebb mozgású 2018 következett. Az alábbi ábrán 2017. augusztus 1. és 2018. szeptember 28. között látható az S&P 500 index:

A barna téglalappal jelölt öt-hat hónap a megelőző időszakhoz képest széles sávban zajló indexmozgásokat hozott rengeteg bizonytalansággal, majd a nyár végére marginális új csúcsokkal, amit a nagy zuhanást hozó negyedik negyedév követett. Az S&P 500 index 2018-as barna téglalappal jelölt se nem bika, se nem medve állapotában sok részvénnyel lehetett még az emelkedésen keresni, ám számos olyan szektor is akadt, ahol már a medvék kontrollálták az eseményeket.

A trendforduló esete (1973)

Az olajválsággal és inflációval sokkolt 1973-as év elején markáns piaci csúcs került kijelölésre az amerikai indexekben a megelőző évtizedek szárnyalása után. Az S&P 500 index napi gyertyákkal ezt rajzolta ki 1972. július 1. és 1973. június 30. között:

A kék téglalappal jelölt időszak kiválóan mutatja a trendfordulót, az 50 napos mozgóátlag elesésével, majd ellenállássá válásával, illetve az innen következő folyamatos alacsonyabb csúcspontokkal és mélypontokkal. A feketeleves az év végén és 1974-ben jött aztán a piacra.

Az armageddon (1987)

Melyik másik év is jöhetne ide a lista végére, mint a Wall Street farkasának első munkanapját jelentő október 19-i hétfőjével hírhedtté vált 1987-es, ami így nézett ki az S&P 500 indexben napi barchartokkal:

Vannak hasonlóságok a mostani időszakkal, például a megelőző másfél-két év 80+ százalékos indexemelkedése. És van olyan, aki most is hasonlóra számít, nevezetesen Robert Kiyosaki, a „Rich Dad Poor Dad” szerzője, aki a világtörténelem legnagyobb összeomlását várja.

Konklúzió

Valamelyik imént bemutatott esethez minden valószínűség szerint nagyon hasonlítani fog az év hátralévő része. A múltbéli sémák és minták természetesen nem varázseszközök, ám bizonyos esetekben komoly sorvezetőt mutathatnak napjaink befektetőinek is. Ezek a kiemelt kimenetelek a következők:

Ha az október 4-i hétfői 4279 pontos lokális minimumnál már nem lesz alacsonyabb indexérték az évben, az nagyon bika jelzés. Ebben az esetben jó eséllyel számíthatunk arra, hogy az S&P 500 index életébe visszatér a bika és jöhetnek az új csúcsok.

Hasonlóan nagyon bika jel lenne az, ha az amerikai indexek és a világ sok indexe új csúcsokra törne október végén vagy november elején. Az ilyen helyzetek az esetek döntő többségében erős évzárást hoztak eddig a történelemben.

Az előbb bemutatott két esettel szemben a 200 napos mozgóátlag elesése és az 50 napos mozgóátlag eddigi támaszból ellenállássá válása egyértelmű trendfordulós jelzésként működne.

Egy biztos:

nem lesz izgalmakban hiány 2021 utolsó három hónapjában.

