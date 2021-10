OTP, Alteo, Masterplast– Mit vegyünk most a magyar tőzsdén?

Történelmi csúcsokat döntöget a BUX index, még az év hagyományosan leggyengébb hónapjának számító szeptembert is emelkedéssel tudta zárni a hazai benchmark. Ismét megkérdeztük a hazai alapkezelőket rendszeres havi felmérésünkben, hogy milyenek a hazai részvénypiac és a forint kilátásai és hogy melyek a kedvenc hazai részvényeik. Az utóbbi hónapokban a blue chipek kissé visszaszorultak a top pickek listáján, úgy tűnik, hogy a midcapekben látnak most inkább sztorit a hazai alapkezelők.

Szeptemberben ismét rekordot döntött a BUX index annak ellenére, hogy többféle kockázat is aggasztotta a befektetőket a hónapban, ami ráadásul rendszerint az év leggyengébb hónapja a tőzsdéken. A kínai ingatlanfejlesztő, az Evergrande Group csődközeli helyzete nagymértékben befolyásolta a hangulatot és a koronavírus-járvány esetszámainak világszintű, fokozatos növekedése sem kedvezett a piacoknak. Ennek ellenére közel 2 százalékos plusszal zárta az első őszi hónapot a BUX index.

Október elején ismét megkérdeztük a hazai alapkezelőket a magyar részvénypiac és a forint kilátásairól, valamint arról, hogy mely részvények a top pickjeik a magyar tőzsdén és melyek a legkevésbé kedvelt papírok. A legfrissebb felmérésben résztvevő alapkezelők: Accorde Alapkezelő, Dialóg Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Generali Alapkezelő, Hold Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

BUX: folytatódik a csúcsdöntés?

A hazai alapkezelők döntő többsége, a válaszadók 86 százaléka arra számít, hogy 3 hónapos időtávon legfeljebb 5 százalékos elmozdulást mutat a magyar részvényindex. 12 hónapos időtávon szintén nem vár 5 százaléknál nagyobb mozgást október elején a hazai alapkezelők többsége, ami változást jelent az egy hónappal ezelőtti helyzethez képest, amikor is többségben voltak az 5 százalék feletti emelkedésre szavazók. De most akad olyan is, aki jelentősebb, 5 százalék feletti esést jósol és van, aki annyira optimista, hogy 15 százalék feletti erősödést prognosztizál.