Szerdán azt jelentette be a legnagyobb csehországi földgázszolgáltató, az innogy Energie (a német REWE utódja), hogy november 20-tól 10,6 százalékkal emeli a gázárakat. A lépést az innogy Energie is a világpiaci gázárak emelkedésével indokolja, amire hivatkozva váratlanul tevékenysége megszüntetését jelentette be szintén szerdán a legnagyobb cseh alternatív energiacég.