Lendületet kaptak a tőzsdék, emelkedéssel indul a nap

Az ázsiai tőzsdék ma leginkább jól teljesítettek, ugyancsak remek hangulatú kereskedést láthattunk Európa vezető tőzsdéin, új történelmi csúcsról rugaszkodott el a BUX index. Szektorszinten a légitársaságok teljesítenek a legjobban, de az olajár emelkedésének köszönhetően az olajcégek jegyzései is emelkednek, a Mol a maga több, mint 2 százalékos ralijával kiemelkedik a mezőnyből. A tengerentúli tőzsdék is emelkedtek a nyitás után, okot adhatott a remek hangulatra többek között a vártnál egyelőre jobban alakuló negyedéves gyorsjelentési szezon (ma tették közzé a legfrissebb számokat a Citigroupnál, a Morgan Stanleynél és a Bank of Americánál is), emellett nemrég kifejezetten kedvező munkanélküliségi adatok is érkeztek. Az amerikai tőzsdeindexek végül szép nyerőben zártak.