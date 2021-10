Bill Gates elárulta, mi most a nagy befektetés - Új Tesla, Google vagy Microsoft nőhet ki a földből

A jövőben a klímavédelmi befektetések hozama hasonló lesz ahhoz, amit a legnagyobb technológiai cégek produkáltak az elmúlt időszakban, mondta Bill Gates egy interjúban az SOSV Climate Tech Summiton.

Lesz nyolc-tíz Tesla, és közülük csak az egyik az, ami már ma is jól ismert

- mondta Gates.

A Tesla árfolyama egyébként az elmúlt egy évben közel megduplázódott, az elmúlt öt évben pedig 2 170 százalékot emelkedett.

Gates szerint a nyerő befektetések köre a vállalatok szélesebb körére terjed majd ki, túl az elektromosautó-gyártókon.

Lesznek majd Microsoft, Google, Amazon szerű vállalatok, amelyek ezen a területen nőnek ki

- mondta Gates.

Gates a Breakthrough Energy Ventures nevű cégén keresztül fektet be tiszta technológiákba, amely az Amazon alapítóját, Jeff Bezost, Michael Bloomberget és Ray Daliót is befektetőként tartja számon.Bár Gates bízik az ágazatban, azt mondta, hogy sok pénzt el fog mosni, ahogyan az internetes buborék kipukkanásakor is történt, és hozzátette, hogy ma ez "olyan, mint a szoftverek és a számítástechnika kezdete".

Gates szerint a technológia nagy része "laboratóriumi szinten van", és a befektetőknek óvatosnak kell lenniük az ötlet gazdasági életképességének megítélésében. Emellett sok projektnek sok befektetésre lesz szüksége, mielőtt bebizonyosodna, hogy működik.

Néhány dolog, például a magfúzió, a maghasadás és az energiatárolás tesztelése "több százmillió, vagy - a nukleáris energia esetében - milliárd dollárt" igényel - mondta. "Nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy ezek a technológiák képesek lesznek-e beérni vagy sem" - tette hozzá Gates.

Azok a befektetők, akik kevesebb kockázattal akarnak pénzt tenni a területbe, részt vehetnek a naperőművek finanszírozásában.

A nehezebben megjósolható piacok a közvetlen szén-dioxid-leválasztás, a hidrogén, az acél és a repülőgép-üzemanyag.

Nagy lesz a kudarcok aránya, de elég ötlet van ahhoz, hogy jelentős sikerre legyen esélyünk, különösen a megfelelő kormányzati segítséggel

- mondta Bill Gates, aki hozzátette, hogy

Aki nem kockáztatna, vagy rövid távú megtérülést vár, az inkább nézzen más befektetés után.

(CNBC)

Címlapkép: Leon Neal - WPA Pool /Getty Images