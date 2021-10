Lufi lesz az ESG-ből? A kriptovalutákhoz hasonlította a pénzügyi szakember

Tim Adams, az Institute of International Finance elnök-vezérigazgatója szerint pénzügyi buborékok fognak kialakulni, mivel a befektetők a fenntarthatósági területen próbálnak majd üzleteket kötni. A CNBC csütörtöki Sustainable Future Forum keretében tartott panelbeszélgetésen Adams arról beszélt, hogy elkerülhetetlen, hogy az ESG szempontokra irányuló törekvések olyan eszközöket hoznak létre, amelyek az ára meghaladja az adott eszköz fundamentális értékét.

"Mindig vannak buborékok, ez a történelem egyik tanulsága. Aki azt hiszi, hogy nem lesz ilyen, az naiv. A nagy technológiai vagy gazdasági átalakulások idején zavarok, buborékok keletkeznek, ezt látjuk most is a kriptopiacokon. Láttuk az interneten az 1990-es években, ami 2000 márciusában kipukkadt. A gyenge cégek lemorzsolódtak, és új cégek emelkedtek fel, mint a főnix. Igen, lesznek buborékok - túl sok pénz kerget túl kevés üzletet" - mondta.

A megfelelő politikák és egy rugalmas pénzügyi rendszer megléte a buborék kipukkanásakor - tette hozzá Adams - lehetővé tenné a beruházások folytatását az ígéretes cégekbe.

Néhányuk életképtelennek fog bizonyulni, néhányuk pedig életképesnek - olyan cégek lesznek a következő Amazon vagy Tesla, amelyekről még csak nem is hallottunk.

A Fortune Business Insights piackutató cég júliusi jelentése szerint a tavaly 9,57 milliárd dollárra értékelt globális zöld technológiai és fenntarthatósági piac 2028-ra várhatóan 41,6 milliárd dollárt fog érni. Eközben a Roland Berger tanácsadó cég áprilisban közzétett elemzése úgy becsülte, hogy a környezetvédelmi- és az erőforrás-hatékonysági technológiák globális bevételei 2030-ra elérik a 9400 milliárd eurót.

Fiona Frick, az Unigestion vagyonkezelő vezérigazgatója ugyanezen a panelbeszélgetésen elmondta, hogy a zöld forradalomból tőkét kovácsolni kívánó befektetőknek ma nem a terület legnagyobb neveit kellene figyelniük.

"Nem arról van szó, hogy abba a 10 vagy 20 vállalatba fektessünk be, amelyek ma vezető szerepet töltenek be a megújuló energiaforrások területén, hanem hogy a befektetések körét olyan vállalatokra is kiterjesszük, amelyek ma talán még nem felárral forognak (a tőzsdén) - mondta.

A klímaforradalom szépsége abban rejlik, hogy ez egy olyan változás lesz, amely minden ágazatra hatással lesz, de minden ágazatra másképp

- tette hozzá Frick.

"Az autóiparban az elektromos autók megjelenése, az energetikában az energiatermelés módjának megváltozása, az építőiparban pedig az újfajta cement előállításának módja. Minden ágazat számára létezik egy mód arra, hogy fenntarthatóbb módon működjön. Ennek nem kellene 20 cég köré koncentrálódnia" - mondta.

Címlapkép: Getty Images