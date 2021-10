Nem volt egyértelmű irány Amerikában, a techpapírok gyengélkedtek

A délután előre felére tovább javult a hangulat az európai tőzsdéken, többek között a német és a francia indexek is jól teljesítenek, a BUX azonban lemaradó. Mindeközben közelítünk az amerikai piacnyitáshoz is, ahol a határidős index vegyes kezdés vetítenek előre, Dow és az S&P 500 pluszban vághat neki a napnak, de a Nasdaq várhatóan esni fog a nyitásban. Ez részben annak tudható be, hogy az Intel tegnap a zárás után csalódást keltő harmadik negyedéves eladásokról számolt be, ami miatt részvényei közel 10 százalékot estek a nyitás előtt.