16 milliárdos fejlesztéssel új gyáregységet épít a Vajda Papír

Mérföldkőhöz érkezett a higiéniai papírtermékek piacán vezető magyar tulajdonú gyártó, a Vajda-Papír Kft. dunaföldvári gyárbővítő beruházása, elkészült az alappapírgyártó-csarnok, az alappapír-raktár és a cellulóz tárolási- és előkészítési területek is. A fejlesztés a terveknek megfelelően halad, így várhatóan 2022 áprilisára készül el a 16 milliárd forintból fejlesztett újabb üzemegység és ekkor elindulhat a próbaüzem is - ismertette Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója.

Újabb gyáregységgel bővítik a Vajda-Papír Kft. Magyarország első számú higiéniai háztartási papírtermékeket előállító integrált gyáregységét Dunaföldváron, a tavaly novemberben megkezdett munkálatok a terveknek megfelelően haladnak. Vajda Attila, a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója kiemelte: a kapacitásbővítéssel teljessé válik a higiéniai papírtermékeket gyártó piacvezető cég alapanyag ellátása, hozzátéve, hogy a beruházás a tervezett ütemben halad, nem várható késés a próbaüzem elindításában, és jelentős költségvetés túllépés sem.

Beszámolt róla, hogy az új üzem legfontosabb berendezését, az alappapírgyártó-gépet gyári tesztsorozatot követően átvették a cég műszaki szakemberei, és megtörténtek a működtetésével, kezelésével kapcsolatos első oktatások is. A beruházás következő jelentősebb állomása a gyártógép november elején induló telepítése lesz. A berendezés mind a négy típusú (toalettpapír, papírtörlő, papír zsebkendő, papírszalvéta) higiéniai alappapír előállítására alkalmas lesz, éves kapacitása eléri a 80 ezer tonnát, így a jelenlegi, éves 35.000 tonna alappapír-gyártás 115 ezer tonna fölé nőhet. Vajda Attila hangsúlyozta, hogy a cég jövőbeni alappapírgyártási kapacitása fedezni fogja a higiéniai papírtermékek növekvő gyártásának papírigényét.

A világszínvonalú alappapírgyártó-gép lesz a gyáregység "lelke", amely óránként öt tekercs, évente 80 000 tonnányi alapanyag-tekercs előállítására képes. "A beruházás megvalósulása rendkívüli állomást jelent a vállalat életében, hiszen alapanyag gyártási kapacitásainkat háromszorosára növeljük, ami hamarosan újabb egyedülálló távlatokat nyit meg a vállalat előtt" - mondta Vajda Attila.

A világ egyik legmodernebb higiéniai papírüzemének számító dunaföldvári gyárat 2018-ban adták át, 15 milliárd forintos beruházással, a fejlesztésen és a bővítésen pedig gyakorlatilag a nyitás óta dolgoznak. Az építkezés volumenét jól érzékelteti, hogy a gépcsarnokok alapozásához használt vasbeton és az épületszerkezetek súlya a Lánchíd súlyának többszöröse, a működő üzem pedig két futballpályányi területű raktárral rendelkezik.

Vajda Attila hangsúlyozta, hogy az újabb gyáregység üzemeltetéséhez szükséges berendezések kiválasztásakor a legmodernebb technológiák mellett döntöttek, amelyek maximálisan figyelembe veszik mind a környezetvédelmi mind az energiahatékonysági szempontokat.

A beruházás megkezdését a gyáregység digitális alapkőletételi ceremóniáján jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter és Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója tavaly novemberben. A pénzügyminiszter kiemelte: a vállalat 16 milliárd forintos beruházása 600 munkahelyet véd meg és 50 új munkahelyet teremt, amelyhez a kormány 5,5 milliárd forintos támogatást nyújt a Nagyvállalati Beruházási Támogatási program keretében. A térség életében meghatározó beruházás célja a kapacitásbővítés és a cég teljes alapanyag ellátásának biztosítása, ami stratégiai előnyt jelent a vállalatcsoport számára.

Vajda Attila azt is hangsúlyozta, hogy az új üzemnek köszönhetően az innovatív termékfejlesztés és az elérhető legmodernebb, energiahatékony technológia segítségével a magyar tulajdonú vállalat piacvezető pozíciója a régió még több országára kiterjedhet, és az export is tovább bővülhet. Kiemelte, hogy a cég éves higiéniai alappapír-gyártása bőven meghaladja a belföldi igényeket, így Magyarország önellátó is lehet ezekből a termékekből, a koronavírus-járvány alatt megnőtt kereslet mellett is. A higiéniai papírfogyasztás a higiénés elvárások és igények erősödésével folyamatosan emelkedik, Magyarországon is komoly még a növekedési potenciál, a cég a bővülő hazai és a külpiaci igények magas színvonalú kiszolgálása miatt is döntött a gyárbővítő beruházás mellett. Az új gépsor termelését belföldön és külföldön egyaránt értékesítik majd, a többletbevétel várhatóan eléri az évi 21 milliárd forintot, amely éves szinten 80-100 millió forint társasági adó többlet befizetést keletkeztet. Az eddigi hazai gyártókapacitás további 80 ezer tonnával nőhet, ráadásul a fejlesztéssel nő a vidék megtartó ereje.

2020-ban a cégcsoport összesített árbevétele 52 milliárd forint lett, amely tíz százalékos növekedést jelent 2019-hez viszonyítva. Várhatóan 2021-ben a cégcsoport összesített árbevétele több mint 57,8 milliárd forint lesz, amely tíz százalékot meghaladó növekedést jelent 2020-hoz viszonyítva. 2022-ben a vállalat mind a belföldi, mind az export piacokon a 2021-ben realizált árbevétel jelentős növekedését várja.

Az ügyvezető arról is beszámolt, hogy a Vajda-Papír magyarországi cégeinél jelentős a növekedés, az első háromnegyedévben mintegy 10 százalékkal nőtt a bevétel az egy évvel korábbi időszakhoz képest, míg a volumen mintegy 8 százalékkal nőtt.

A vállalat Ooops! márkájú és a sajátmárkás higiéniai papírtermékeit - toalettpapír, papírzsebkendő, papírtörlő, papírszalvéta - Skandináviába, a Baltikumba és Kelet-Közép-Európa több mint 30 országába szállítják. A koronavírus-járvány kitörése óta az eddigi, átlagosan napi 2 millió tekercs gyártását 3 millióra emelte a toalettpapír termékeknél, papírtörlőből 20 százalékkal, papír zsebkendőből pedig 10 százalékkal emelték a termelést. Egy magyar fogyasztó évi 9 kilogramm higiéniai papírterméket használ fel évente, így a cégcsoport egy átlagos évben 13 millió ember higiéniai papírszükségleteit elégítheti ki.

A Vajda-Papír 21 éve alakult családi vállalkozásként és a cégvezető vallja, hogy bár csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztatnak, továbbra is családi vállalkozásként tevékenykednek, azonban ma már nemzetközi színtéren és multinacionális gondolkodással. A cég 2013-ban Norvégiában is nyitott egy több mint 130 új munkahelyet teremtő leányvállalatot.

Címlapkép: Vajda Papír