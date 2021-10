Ingyenes startup programot indít a Google Magyarországon

Az üzletfejlesztési képességekre fókuszáló program a Covid-19 negatív hatásai által érintett egyéni jelentkezőket és csapatokat egyaránt szeretné megszólítani a régióban.

A régió egyik legaktívabb startup akcelerátora és befektetője, a Startup Wise Guys hívja életre Kelet-Közép-Európában a Google által szponzorált “Jump for CEE” elnevezésű programot. A program részben a Google.org Impact Challenge for Central and Eastern Europe nevű kezdeményezésének köszönhetően jön létre, hogy segítse a Covid-19 negatív gazdasági hatásaival szembenéző digitális vállalkozókat és vállalkozni vágyókat. A részvétel ingyenes és nem feltétel, hogy a jelentkezők a program során létrehozott projektekből tulajdonrészt biztosítsanak a szervezők számára.

Az “Impact Challenge CEE” program keretében a Google.org több mint 2 millió eurót oszt szét különböző szervezetek, vállalkozások és tudományos intézmények között azért, hogy ösztönözze a nonprofit innovációt. A program célja a világjárvány gazdasági utóhatásaitól szenvedő vállalkozók és szervezetek támogatása. Eddig végzett munkájuk elismeréseként választotta be a program szervezői közé a Google az észt Startup Wise Guys-t.

A Jump for CEE szervezői három fázisban összesen 400 jelentkezőt várnak készségfejlesztő workshopjaikra. A program november 1-én és november 3-án két online Idea Hack eseménnyel kezdődik, amelyet előbb egy több napos Hackathon követ november 15. és 17. között, majd egy akcelerátor-előkészítő 2022-ben. Mindegyik alkalom célja, hogy tapasztalt mentorok segítségével megtanítsa a résztvevőknek az üzletfejlesztés alapjait, hozzá segítse őket ötleteik pontosabb kidolgozásához és átadja azt a vállalkozói szemléletet, amely elengedhetetlen egy sikeres projekt létrehozásához.

A Jump for CEE résztvevőinek nem kell működő üzlettel vagy akár üzleti tervvel rendelkezniük a programba való jelentkezés előtt. A szervezők mindenkit várnak Litvániából, Lettországból, Észtországból, Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Bulgáriából, Görögországból, Magyarországról vagy Romániából, aki megfelelő angol nyelvtudással és némi digitális jártassággal rendelkezik. Az Idea Hack segít a jelentkezőknek elképzelésük kialakításában, míg a 48 órás Hackathon sokkal jobban bevonja a résztvevőket, a végén pedig egy szakmai zsűri előtt mutathatják be elképzelésüket. Bárki, aki részt vett legalább az egyik (vagy akár több) eseményen, jelentkezhet az akcelerátor-előkészítő programba, amely nyolc héten keresztül zajlik online. A Jump for CEE 2022 decemberéig különböző időpontokban e három modul váltakozásával kerül megrendezésre. Az idén novemberi alkalmakra jelentkezni legkésőbb a Hackathon kezdetéig lehet.

